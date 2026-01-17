comscore
Vivo X200T: भारत में लॉन्च से पहले लीक हुई कीमत, मिलेंगे ये फीचर्स, Flipkart पर होगी बिक्री

Vivo अपने नए स्मार्टफोन X200T को भारत में जल्द लॉन्च करने वाला है। Flipkart पर इसके लिए माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। फोन में 6.67 inch AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट, ट्रिपल रियर कैमरा और बड़ी बैटरी जैसी हाई-एंड फीचर्स मिलेंगी। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 17, 2026, 11:18 AM (IST)

Vivo X200T
Vivo अपने नए स्मार्टफोन X200T को भारत में जल्द लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इसके लिए Flipkart पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी बनाया है। इसके स्टोरेज ऑप्शन, कीमत, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन की जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई हैं, बताया जा रहा है कि Vivo X200T में 6.67 inch का AMOLED डिस्प्ले होगा और यह MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट से लैस होगा। फोन के रियर में सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। news और पढें: Vivo X200T का इंडिया लॉन्च कंफर्म, Flipkart पर सेल होगी उपलब्ध

कीमत और डिजाइन

Tipster Abhishek Yadav की लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Vivo X200T की बेस वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ लगभग ₹59,999 में लॉन्च हो सकती है। वहीं, टॉप वेरिएंट 12GB RAM + 512GB स्टोरेज के साथ लगभग ₹69,999 की कीमत में मिल सकता है। फोन दो कलर्स में उपलब्ध होगा ब्लैक और पर्पल। लीक रेंडर्स से पता चला है कि फोन के बैक पैनल पर Vivo का ब्रांडिंग नीचे की ओर होगा। राइट साइड में पावर और वॉल्यूम बटन होंगे, जबकि लेफ्ट साइड क्लीन रहेगी। फ्रंट में होल-पंच डिस्प्ले कटआउट के जरिए सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। news और पढें: लॉन्च से पहले Vivo X200T के स्पेसिफिकेशन हुए लीक, जानिए यहां

स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Vivo X200T Android 16 आधारित OriginOS 6 पर चलेगा और कंपनी इसे 5 OS अपडेट्स और 7 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ पेश कर सकती है। फोन में 6.67 inch का 1.5K AMOLED डिस्प्ले होगा और यह MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेट के साथ 12GB LPDDR5x RAM और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज के ऑप्शन के साथ आएगा। फोन के टेंपरेचर को मेंटेन करने के लिए इसमें 4.5K नैनोफ्लूइड VC हीट डिसिपेशन सिस्टम दिया गया है।

कैमरा, बैटरी और कनेक्टिविटी

Vivo X200T में Zeiss ब्रांडेड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसमें 50MP Sony LYT-702 प्राइमरी कैमरा (OIS के साथ), 50MP Samsung JN1 अल्ट्रावाइड और 50MP Sony LYT-600 पेरिस्कोप कैमरा शामिल हैं। फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन में IP68 + IP69 रेटिंग के साथ डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस होगा। इसमें 6200mAh की बैटरी दी जाएगी, जो 90W वायर्ड और 40W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 और USB Type-C पोर्ट मिलेगा। सुरक्षा के लिए इसमें 3D अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा।