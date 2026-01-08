Samsung का अनोखा फ्लिप डिजाइन पेटेंट आया सामने, दोनों तरफ से मुड़ सकता है फोन

Samsung एक बार फिर फोल्डेबल स्मार्टफोन की दुनिया में कुछ अलग करने की तैयारी में दिख रहा है। हाल ही में सामने आए एक पेटेंट डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कंपनी एक ऐसे फ्लिप फोन पर काम कर रही है, जिसका डिजाइन मौजूदा Galaxy Z Flip Series से बिल्कुल अलग हो सकता है। इस पेटेंट के मुताबिक, यह नया फ्लिप फोन अंदर और बाहर दोनों तरफ से फोल्ड हो सकता है। सबसे खास बात यह है कि फोल्ड होने की स्थिति में इसमें कोई तय फ्रंट या बैक पैनल नहीं होगा यानी फोन का डिजाइन पूरी तरह रिवर्सिबल हो सकता है, जो Samsung के अब तक के क्लैमशेल फोन से एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

डिजाइन कितना अलग और खास है?

इस पेटेंट को सबसे पहले XpertPick ने देखा और यह World Intellectual Property Organisation (WIPO) की वेबसाइट पर लिस्टेड है। पेटेंट स्केच में फोन को अलग-अलग एंगल और फोल्डेड-अनफोल्डेड पोजिशन में दिखाया गया है। डिजाइन के अनुसार, फोन के दोनों बाहरी पैनल एक जैसे और सिमेट्रिकल हैं। मौजूदा Galaxy Z Flip 6 या आने वाले Galaxy Z Flip 7 की तरह इसमें कोई अलग कवर स्क्रीन नजर नहीं आती। फोल्ड होने पर फोन का कोई एक साइड फ्रंट नहीं कहलाएगा, बल्कि दोनों साइड समान होंगी। एक पैनल पर गोल आकार का कट-आउट दिखाया गया है, जिसमें कैमरा या कोई सेंसर हो सकता है। इसके अलावा फोन का हिंज डिजाइन भी यूनिफॉर्म दिखता है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यही हिंज फोन को दोनों दिशाओं में फोल्ड होगी।

क्या यह अनोखा फ्लिप फोन सच में लॉन्च होगा या सिर्फ एक पेटेंट तक ही सीमित रहेगा?

हालांकि यह साफ करना जरूरी है कि यह सिर्फ एक डिजाइन पेटेंट है। इसका मतलब यह नहीं कि Samsung इस फोन को जल्द ही बाजार में लॉन्च ही कर देगा। कई बार कंपनियां नए आइडिया को टेस्ट करने या भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट फाइल करती हैं, हो सकता है कि यह डिजाइन सिर्फ प्रयोग के लिए हो या फिर फाइनल प्रोडक्ट आने तक इसमें कई बदलाव किए जाएं, फिर भी यह पेटेंट यह दिखाता है कि Samsung फोल्डेबल फोन सेगमेंट में नए और अनोखे एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हट रहा है।

Galaxy Z Series को लेकर चर्चाएं तेज

इसी बीच Samsung की 2026 की Galaxy Z Series को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 हाल ही में IMEI डेटाबेस में देखे गए हैं। कहा जा रहा है कि ये फोन जुलाई में होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में लॉन्च हो सकते हैं। Galaxy Z Fold 8 में 5000mAh की बड़ी बैटरी, बेहतर टेलीफोटो और अल्ट्रावाइड कैमरे, तेज चार्जिंग और S Pen सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा Samsung एक ‘Wide’ Galaxy Z Fold 8 वेरिएंट पर भी काम कर सकता है, जो Apple के आने वाले फोल्डेबल iPhone को टक्कर देने के लिए लाया जा सकता है।