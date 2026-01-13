Samsung Galaxy फोन में आई Stranger Things की Upside Down Theme, Netflix के साथ हुई पार्टनरशिप

Samsung और Netflix ने मिलकर Stranger Things के फैंस के लिए एक खास तोहफा पेश किया है। इस पार्टनरशिप के तहत Galaxy स्मार्टफोन यूजर्स के लिए Stranger Things से इंस्पायर्ड एक्सक्लूसिव थीम और वॉलपेपर लॉन्च किए गए हैं। यह कंटेंट Galaxy Store पर सीमित समय के लिए बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। यूजर्स को सिर्फ अपने Samsung Galaxy फोन पर Netflix App खोलना या Galaxy Store से थीम डाउनलोड करनी होगी। इसके बाद फोन का पूरा लुक Upside Down की रहस्यमयी दुनिया जैसा हो जाएगा। भारत समेत दुनियाभर के यूजर्स इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं लेकिन यह लिमिटेड टाइम के लिए है, इसलिए देर करने पर मौका हाथ से निकल सकता है।

कब आया था ये शो

साल 2016 में जब यह शो Netflix पर आया तब इसकी कहानी, कैरेक्टर्स और रहस्यमयी दुनिया ने लोगों को तुरंत अपनी ओर खींच लिया। Hawkins शहर Upside Down और Demogorgon जैसे एलिमेंट्स पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए जैसे-जैसे नए सीजन आते गए, फैंस का जुड़ाव और भी गहरा होता गया। Season 5 Part 1 के नवंबर 2025 में रिलीज होते ही शो ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ पांच दिनों में 59.6 मिलियन व्यूज मिले और यह 91 देशों में टॉप पर रहा। इतना ही नहीं एक साथ सभी सीजन Netflix के Global Top 10 में शामिल होना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही।

Stranger Things Galaxy थीम में क्या-क्या खास फीचर्स हैं

अब जब शो का फाइनल सीजन रिलीज हो चुका है, Samsung का यह खास Galaxy थीम उसी आखिरी सफर को सेलिब्रेट करता है। 12 जनवरी से 22 फरवरी तक उपलब्ध इस कलेक्शन में एक कस्टम Galaxy थीम, 5 एक्सक्लूसिव वॉलपेपर और शो से जुड़े खास आर्टवर्क शामिल हैं। इनमें पसंदीदा कैरेक्टर्स, Hawkins शहर और डरावनी Upside Down दुनिया की झलक देखने को मिलती है। थीम का डिजाइन डार्क और रहस्यमयी रखा गया है, ताकि फोन इस्तेमाल करते समय ऐसा महसूस हो जैसे आप सीधे Stranger Things की दुनिया में पहुंच गए हों।

Trending Now

पहले भी हो चुकी है Samsung और Netflix की पार्टनरशिप

Samsung और Netflix की यह पहली पार्टनरशिप नहीं है। इससे पहले भी दोनों कंपनियां Stranger Things Season 4 और कुछ दूसरे खास पॉप कल्चर प्रोजेक्ट्स पर साथ काम कर चुकी हैं। हर बार Samsung टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट को जोड़कर कुछ नया और खास पेश करता है। इस बार भी Galaxy यूजर्स को एक ऐसा अनुभव मिल रहा है, जो सिर्फ फोन का लुक नहीं बदलता, बल्कि फैंस की भावनाओं से भी जुड़ता है। जब शो खत्म हो जाता है और स्क्रीन पर क्रेडिट्स चलने लगते हैं, तब भी यह थीम फैंस को Hawkins और Upside Down की याद दिलाती रहेगी।