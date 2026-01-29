Samsung Galaxy S26 Series केस रेंडर्स में लीक, 25W Qi2 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर भी आया सामने

और पढें: Samsung Galaxy S26 Series हुई FCC Database में लिस्ट, मिल सकती है सैटेलाइट कॉलिंग की सुविधा

Samsung की अगली फ्लैगशिप Galaxy S26 Series को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सीरीज 25 फरवरी को ग्लोबली लॉन्च हो सकती है। लॉन्च से पहले ही इसके डिजाइन, फीचर्स और चार्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। हाल ही में मशहूर टिप्स्टर Evan Blass (@evleaks) ने Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra के केस रेंडर्स शेयर किए हैं, जिससे फोन के फ्रंट और बैक डिजाइन की झलक मिलती है। इसके अलावा सैमसंग के 25W Qi2 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और पढें: Samsung Galaxy S26 Series की लॉन्च डेट लीक, Community Forum की रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

Galaxy S26 और S26+ के डिजाइन और फीचर्स में क्या नया देखने को मिलेगा?

लीक रेंडर्स के अनुसार Galaxy S26 और Galaxy S26+ का डिजाइन लगभग एक जैसा है। दोनों फोन में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो एक नए Pill-Shaped कैमरा मॉड्यूल में फिट दिखता है। रियर पैनल के नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग नजर आती है और फोन को सिल्वर कलर में दिखाया गया है। बटन प्लेसमेंट की बात करें तो दाईं ओर पावर और वॉल्यूम बटन हैं, जबकि बाईं साइड साफ रखी गई है। नीचे की तरफ USB Type-C Port और मजबूत मेटल फ्रेम मिलने की उम्मीद है। फ्रंट में होल-पंच डिस्प्ले और पतले बेजेल्स दिखाई देते हैं।

Galaxy S26 Ultra में कैमरा और डिजाइन को लेकर क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं?

वहीं Galaxy S26 Ultra में फ्रंट डिजाइन लगभग स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही है लेकिन पीछे की तरफ बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अल्ट्रा वेरिएंट में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें LED फ्लैश भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि चार में से तीन कैमरा लेंस Pill-Shaped कैमरा आइलैंड के अंदर रखे गए हैं, जो S26 और S26+ के डिजाइन से मेल खाते हैं। इससे संकेत मिलता है कि सैमसंग इस बार पूरी सीरीज में एक जैसा डिजाइन लैंग्वेज अपनाने वाला है।

Samsung का 25 W Qi2 मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर कितना फास्ट होगा ?

चार्जिंग पर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। SamMobile के मुताबिक सैमसंग का ‘Magnet Wireless Charger Qi2 25W’ (मॉडल नंबर EP-P2900BBEGWW) लीक हो चुका है। यह चार्जर USB Type-C केबल के साथ आएगा और इसे 45W एडॉप्टर के साथ इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 25W वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट केवल Galaxy S26 Ultra में मिलेगा, जबकि Galaxy S26 और S26+ में यह स्पीड 20W तक लिमिटेड हो सकती है।

