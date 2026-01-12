comscore
Samsung Galaxy S26 सीरीज की लॉन्च डेट फिर हुई लीक, जनवरी नहीं फरवरी के इस दिन फोन दे सकते हैं दस्तक

Samsung Galaxy S26 सीरीज की लॉन्च डेट एक बार फिर ऑनलाइन लीक हो गई है। इस सीरीज में कंपनी Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ और Samsung Galaxy S26 Ultra को लेकर आ सकती है। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Jan 12, 2026, 01:26 PM (IST)

Samsung Galaxy S26 सीरीज का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह कंपनी की नेक्स्ट-जेन फ्लैगशिप सीरीज है, जिसको लेकर माना जा रहा था कि यह जनवरी में दस्तक देगी। हालांकि, लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में अलग ही जानकारी सामने आई है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट सैमसंग गैलेक्सी एस26 सीरीज की लॉन्च डेट सामने आई है। आपको बता दें, कंपनी इस सीरीज के तहत तीन स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ और Samsung Galaxy S26 Ultra को लेकर आ सकती है। यहां जानें सभी डिटेल्स। news और पढें: भारत सरकार ने स्पष्ट साफ किया, स्मार्टफोन कंपनियों से नहीं मांगा जाएगा सोर्स कोड

Samsung Galaxy S26 series Launch Date

कोरियन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए टिप्सटर ने Samsung Galaxy S26 सीरीज की लॉन्च डेट लीक की है। लीक की मानें, तो यह सीरीज 25 फरवरी 2026 को दस्तक देगी। यह लॉन्च इवेंट San Francisco, US में आयोजित किया जाने वाला है। news और पढें: सरकार नए सख्त मोबाइल सुरक्षा नियम लाने की कर रहा है तैयारी, क्या स्मार्टफोन कंपनियों की बढ़ेगी टेंशन

Samsung Galaxy S25 Price in India

आपको बता दें, पिछले साल कंपनी ने Samsung Galaxy S25 फोन को 80,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था। वहीं, सैमसंग गैलेक्सी एस25 प्लस फोन की कीमत 99,999 रुपये है। वहीं, सैमसंग गैलेक्सी एस25 अल्ट्रा स्मार्टफोन को 1,29,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। news और पढें: Realme Neo 8 की लॉन्च डेट कंफर्म, इस तारीख को दमदार फीचर्स के साथ करेगा एंट्री

Samsung Galaxy S26 series Specs leak

पुरानी लीक रिपोर्ट्स में Samsung Galaxy S26 सीरीज के कई फीचर्स ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। लीक की मानें, तो सीरीज के फोन 6.9 इंच Dynamic AMOLED डिस्प्ले से लैस होने वाला है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। इस डिस्प्ले में 3000 Nits तक की ब्राइटनेस मौजूद होगी। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस हो सकते हैं।

फोटोग्राफी के लिए फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। इस सेटअप में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है। इस सेटअप में 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर, 50MP का टेलीफोटो सेंसर और 10MP का चौथा कैमरा शामिल हो सकता है। सीरीज के फोन 5000mAh बैटरी के साथ दस्तक दे सकते हैं, जिसमें 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद हो सकता है।

आपको बता दें, फिलहाल Samsung ने Samsung Galaxy S26 सीरीज की लॉन्च डेट से जुड़ी किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। संभावना है कि आने वाले दिनों में कंपनी जल्द ही सीरीज की लॉन्च डेट रिवील कर दे।