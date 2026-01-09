comscore
Samsung Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले लीक में बड़ा खुलासा, मिल सकती है 60W फास्ट चार्जिंग

Samsung अपने अगले फ्लैगशिप Galaxy S26 Ultra में फास्ट चार्जिंग को नया लेवल देने वाला है। लीक और टिप्सटर के मुताबिक, यह फोन 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 09, 2026, 03:37 PM (IST)

Samsung Galaxy S26 Ultra

photo icon Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Galaxy S26 Ultra में फास्ट चार्जिंग के मामले में बड़ा सुधार करने वाली है। लीक और टिप्सटर के मुताबिक, Samsung अब अपने टॉप-एंड Ultra मॉडल में लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे 45W चार्जिंग से आगे बढ़ते हुए 60W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग पेश कर सकता है। news और पढें: Samsung Galaxy S26 Series में मिलेगा ‘Hey Plex’ AI Assistant, जानें ऐसा क्या है इसमें खास

ये फोन सिर्फ 30 मिनट में कितना चार्च हो जाएगा?

लीक में कहा गया है कि Galaxy S26 Ultra को सिर्फ 30 मिनट में 0% से 75% तक चार्ज किया जा सकता है। Ice Universe नाम के टिपस्टर ने X पर शेयर किया कि Samsung की इन-हाउस टेस्टिंग में यह फोन 60W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। news और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra: लॉन्च से पहले लीक हुए कलर ऑप्शन और ये हो सकता है बड़ा बदलाव

क्या फोन बॉक्स में चार्जर के बिना आएगा?

पहले की रिपोर्ट्स में भी इस बात का संकेत मिला था कि Galaxy S26 Ultra में तेज चार्जिंग सपोर्ट होगा। चीन की 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर फोन का मॉडल नंबर SM-S9480 देखा गया था, जिसमें 60W चार्जिंग के लिए 20.0V DC और 3.0A आउटपुट का जिक्र था। साथ ही यह भी बताया गया कि फोन बॉक्स में चार्जर के बिना आएगा। लीक में यह भी सामने आया कि फोन में ‘Super Fast Charging 3.0’ ब्रांडिंग के तहत 60W फास्ट चार्जिंग शामिल होगी और One UI 8.5 फर्मवेयर में इसे ‘Level 4’ चार्जिंग के रूप में देखा गया। news और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra में आएगा AI-पावर्ड प्राइवेट डिस्प्ले फीचर, जानें ऐसा क्या खास है इसमें

क्या Galaxy S26 Ultra वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा?

इसके अलावा Galaxy S26 Ultra में 25W Qi2 वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार, Samsung ने फोन की आंतरिक टेस्टिंग भी शुरू कर दी है और उम्मीद है कि इसे अगले महीने के अंत में लॉन्च किया जाएगा। यह अपग्रेड Samsung के यूजर्स के लिए काफी मायने रखता है क्योंकि लंबे समय से Samsung के Ultra मॉडल में चार्जिंग की रफ्तार को लेकर यूजर्स की मांग रही है।