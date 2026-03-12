लॉन्च से पहले सामने आ गई Samsung Galaxy M17e 5G फोन की कीमत! जानिए यहां

Samsung Galaxy M17e 5G अगले सप्ताह भारत में लॉन्च होने वाला है। यह M-सीरीज में जुड़ने वाला लेटेस्ट फोन है। इस डिवाइस की माइक्रोसाइट शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon India पर लाइव हो चुकी है। इसमें फोन में मिलने वाली बैटरी, डिस्प्ले और प्रोसेसर रिवील कर दिया गया है। अब स्मार्टफोन की कीमत ऑनलाइन लीक हुई है। आइए जानते हैं… और पढें: Samsung Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra की सेल हुई शुरू, जानिए कीमत और फीचर्स

कितनी होगी Samsung Galaxy M17e 5G की कीमत ?

कोरियन टेक जाइंट सैमसंग ने गैलेक्सी एम17ई 5जी की कीमत को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अपकमिंग स्मार्टफोन की कीमत 13,999 रुपये से शुरू होगी। इसके आने से बाजार में कॉम्पिटिशन कई गुना बढ़ जाएगा और वीवो, शाओमी व रियलमी जैसे ब्रांड को जोरदार टक्कर मिलेगी। और पढें: Amazon Deals: OPPO K13 5G समेत इन फोन पर बड़ा ऑफर, 800 से कम महीना देकर बनाएं अपना

फोन के स्पेसिफिकेशन

सैमसंग का यह स्मार्टफोन एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ आने वाला है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसे वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच दिया गया है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 6जीबी रैम और 128 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी। इसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकेगा। और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra फोन 9000 रुपये सस्ता खरीदें, सेल शुरू होने से पहले यहां से सस्ते में खरीदें

फोटो और वीडियो के लिए गैलेक्सी एम17ई में 50MP के साथ 2MP का सेंसर मिलेगा, जबकि फ्रंट में सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा दिया जाएगा। इसमें नाइट, लाइव, पोट्रेट, टाइम-लैप्स और स्लो-मोशन जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं।

बैटरी और सॉफ्टवेयर

Galaxy M17e फोन 6000mAh बैटरी से लैस होगा। इसको 25 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिलेगा। इसे IP54 की रेटिंग दी जाएगी। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक भी मिलेगा। वहीं, इस डिवाइस में Android 16 पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया जाएगा। साथ ही, सर्किल टू सर्च जैसे एडवांस फीचर भी मिलेंगे।

कनेक्टिविटी

सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, ऑडियो जैक और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे अहम स्पेक्स भी मिलेंगे।

Samsung Galaxy M17 की डिटेल

गैलेक्सी एम17ई से पहले सैमसंग ने अक्टूबर 2025 में गैलेक्सी एम17 को लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 14,469 रुपये से शुरू होती है। इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का FHD+ Infinity-U Super AMOLED डिस्प्ले है। इसमें Exynos 1330 प्रोसेसर और 128 जीबी स्टोरेज मिलती है।

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फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का बैक और 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है। इसको 25 वॉट फास्ट चार्जिंग दी गई है। इसमें धाकड़ साउंड वाले स्पीकर भी मिलते हैं।