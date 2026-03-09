Published By: Manisha | Published: Mar 09, 2026, 01:01 PM (IST)
Samsung Galaxy M17e 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। हाल ही में कंपनी ने टीजर पोस्टर व वीडियो के जरिए फोन की लॉन्चिंग रिवील की थी। वहीं, अब लॉन्च डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है। यह अक्टूबर में लॉन्च हुए Samsung Galaxy M17 5G के बाद सीरीज का नया एडिशन होगा। फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। अमेजन पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए फोन के कई फीचर्स कंफर्म हो गए हैं। यह फोन 6.7 इंच डिस्प्ले के साथ दस्तक देगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर से लैस होगा। और पढें: Samsung Galaxy M17e 5G की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म, Amazon पर होगी सेल
कंपनी ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए Samsung Galaxy M17e 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन भारत में 17 मार्च को लॉन्च होगा। जैसे कि हमने बताया फोन की सेल Amazon पर उपलब्ध होगी। और पढें: Samsung Galaxy S26 Series की प्री-बुकिंग करने वालों ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा जल्दी डिलीवरी
When pace picks up, Monster keeps up. The all-new Galaxy M17e 5G delivers lag-free scrolling and seamless performance with super-smooth 120Hz Display and a powerful 6000mAh battery to make your every move feel effortless. pic.twitter.com/pH24ci041C और पढें: 50MP कैमरे वाला Samsung Galaxy M17 मात्र 492 रुपये महीने पर होगा आपका, यहां मिल रहा सुनहरा Offer
— Samsung India (@SamsungIndia) March 9, 2026
फीचर्स की बात करें, तो Samsung Galaxy M17e 5G फोन में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलने वाला है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। यह फोन Android 16 बेस्ड Samsung One UI 8.0 देने वाला है। कंपनी इस फोन के साथ 6 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट्स देने वाली है। इसके साथ 6 साल तक का ही एंड्रॉइड OS अपडेट मिलेगा।
इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा भी दिया जाने वाला है। कंपनी इस फोन को दो कलर ऑप्शन Vibe Violet और Blitz Blue मिल सकते हैं। पानी से बचाव के लिए फोन IP54 रेटिंग मिल सकती है। फोन की बैटरी 6000mAh की होगी।
