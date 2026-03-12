लॉन्च से पहले लीक हुई Samsung Galaxy M17e 5G की कीमत, मिल सकते हैं ये फीचर्स

Samsung Galaxy M17e 5G को लेकर लॉन्च से पहले बड़ी जानकारी सामने आई है। Samsung इस नए स्मार्टफोन को भारत में 17 मार्च को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले ही इस फोन की संभावित कीमत और कई अहम फीचर्स लीक हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फोन बजट सेगमेंट में आने वाला है, लेकिन इसमें कई ऐसे फीचर्स दिए जा सकते हैं जो आमतौर पर महंगे स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं। कंपनी पहले ही इस डिवाइस के कुछ स्पेसिफिकेशन की पुष्टि कर चुकी है, जिससे साफ है कि यह फोन बड़ी डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आ सकता है। खास बात यह है कि इस स्मार्टफोन में AI-Based फीचर्स भी मिल सकते हैं, जो यूजर्स के अनुभव को और बेहतर बनाएंगे। और पढें: लॉन्च से पहले सामने आ गई Samsung Galaxy M17e 5G फोन की कीमत! जानिए यहां

संभावित कीमत

लीक जानकारी के मुताबिक, Samsung Galaxy M17e 5G की भारत में शुरुआती कीमत लगभग 13,999 रुपये हो सकती है। यह दावा टिप्स्टर संजू चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए किया है, हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि फोन कितने RAM और स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होगा। आमतौर पर सैमसंग अपने मिड-रेंज और बजट स्मार्टफोन्स को अलग-अलग स्टोरेज ऑप्शन्स के साथ पेश करता है, इसलिए उम्मीद है कि लॉन्च के समय इस बारे में और जानकारी सामने आएगी। कंपनी ने यह भी पुष्टि कर दी है कि यह फोन भारत में 17 मार्च को लॉन्च होगा और इसे Blitz Blue और Vibe Violet जैसे शानदार कलर ऑप्शन्स में पेश किया जाएगा। यह स्मार्टफोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जहां इसके लिए एक माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी गई है। और पढें: Samsung Galaxy M17e 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, मिलेगी 6000mAh बैटरी

फीचर्स और प्रोसेसर

फीचर्स की बात करें तो Samsung Galaxy M17e 5G में 6.7-inch की बड़ी HD+ डिस्प्ले दी जाएगी, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी। इससे यूजर्स को स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर गेमिंग अनुभव मिलने की उम्मीद है। इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर दिया जाएगा, जो ARM Mali-G57 GPU के साथ आएगा। यह चिपसेट रोजमर्रा के काम, मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। फोन Android 16 पर आधारित One UI 8 के साथ आएगा। सैमसंग का कहना है कि इस डिवाइस को छह जेनरेशन तक Android OS अपडेट और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, जो इस कीमत के सेगमेंट में एक बड़ी बात मानी जा रही है। इसके अलावा फोन में Now Bar, Live Notifications, Google Gemini AI और Circle to Search जैसे स्मार्ट AI फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। और पढें: Samsung Galaxy M17e 5G की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म, Amazon पर होगी सेल

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कैमरा, बैटरी और डिजाइन

कैमरा और बैटरी के मामले में भी Samsung Galaxy M17e 5G को काफी दमदार बताया जा रहा है। फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा, जिसके साथ 2MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जिसे लेकर दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर करीब 26 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन की मोटाई सिर्फ 8.2mm होगी और इसमें Glass Fibre Reinforced Polymer (GFRP) बैक पैनल दिया जाएगा। साथ ही यह IP54 रेटिंग के साथ आएगा, जिससे फोन धूल और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षित रह सकेगा।