Realme Narzo 60 5G का नया टीजर जारी, मिलेगा 100MP कैमरा और 1TB स्टोरेज

Realme Narzo 60 Series को अगले सप्ताह 26 जून को लॉन्च किया जाएगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर फोन की लॉन्च डेट के साथ-साथ अहम फीचर्स भी रिवील हुए हैं। कंपनी ने इस फोन का नया टीजर जारी किया है, जिसमें फोन का बैक पैनल देखा जा सकता है। इसके बैक पैनल में लेदर पैक और 100MP का सेंसर देखने को मिलेगा, जो दर्शाता है कि यह फोन 100MP कैमरा के साथ आएगा। इससे पहले जारी टीजर में फोन में कर्व्ड डिस्प्ले और 1TB स्टोरेज दिए जाने की बात कही गई है। Also Read - Realme Narzo 60 Series की लॉन्च डेट कंफर्म, कर्व्ड डिस्प्ले के साथ होगी पेश

Realme Narzo 60 को कुछ दिन पहले Bluetooh SIG सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया था। फोन के नए टीजर वीडियो में सर्कुलर रिंग वाला कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। इसमें दिए गए कैमरा सेटअप पर 100MP लिखा है। फोन के फ्रंट में कर्व्ड AMOLED FHD+ डिस्प्ले जिया जा सकता है। साथ ही, इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा सकता है।

