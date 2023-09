Realme C51 स्मार्टफोन फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन है। इस फोन में iPhone जैसा Dynamic island फीचर मिलता है, जिसे कंपनी ने मिनी कैप्सूल नाम दिया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो रियलमी सी51 स्मार्टफोन में 90Hz डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन UNISOC T612 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

कंपनी ने Realme C51 स्मार्टफोन के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज की कीमत 8,499 रुपये तय की है। इस फोन की अर्ली Bird Sale शाम 6 बजे शुरू हो जाएगी, जो कि 2 घंटे यानी रात 8 बजे तक के लिए लाइव रहेगी। इस फोन में कार्बन ब्लैक और मिंट ग्रीन कलर ऑप्शन पेश किया गया है। ऑफर्स की बात करें, तो ICICI बैंक कार्ड के जरिए इस पर 500 रुपये का ऑफ भी दिया जा रहा है।

Starting at ₹8,499, the first sale will be live on September 11 at 12 noon.

