Realme C51 की लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी की C सीरीज का लेटेस्ट एडिशन है, जिसे मिड-रेंज प्राइसिंग के साथ लॉन्च किया जाएगा। आज कंपनी ने इस फोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। भारत से पहले यह फोन ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे चुका है। हाल ही में कंपनी ने टीज किया था कि इसे मिनी कैप्सूल फीचर के साथ पेश किया जाएगा। यह फीचर फोन में iPhone वाले Dynamic island जैसा एक्सपीरियंस देगा। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो फोन में 6.7-inch IPS LCD HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। इसके साथ फोन UNISOC T612 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलती है।

Realme India ने आज Realme C51 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन भारत में 4 सितंबर दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। फोन की लॉन्च डेट के साथ कंपनी ने फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है, जिसके जरिए फोन के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन की जानकारी रिवील हुई है।

Upgraded to match the zeal of a champion, achieve the fastest charge and power up to take over the day with the 33W SUPERVOOC charge of #realmeC51!

With this, you are in for a power ride. 🔥

Launching 4th September. #ChargingKaChampion

Know more: https://t.co/vqbiC3hJeR pic.twitter.com/ekeZrATngA

— realme (@realmeIndia) August 29, 2023