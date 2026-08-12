Realme 16x 5G भारत में लॉन्च, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स, जानिए कीमत

Realme 16x 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह फोन बड़ी 7000mAh बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस होगा। इसे तीन स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया है और इसकी शुरुआती कीमत 25,999 रुपये रखी गई है। वहीं लॉन्च ऑफर के तहत ग्राहक 2000 रुपये की छूट या 3000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी पा सकते हैं, जिससे इसकी शुरुआती कीमत 23,999 रुपये हो जाती है। यह स्मार्टफोन 13 अगस्त दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और रियलमी इंडिया की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

Display & Processor

इस फोन में 6.8 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, 180Hz टच सैंपलिंग रेट और 1200 निट्स तक की ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 16 पर आधारित Realme UI 7.0 पर चलता है। इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसे 6GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। आपको बता दें कंपनी ने बेहतर गेमिंग के लिए 5300 वर्ग mm का AirFlow वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम और GT Boost गेमिंग इंजन भी दिया है, जिससे लंबे समय तक गेम खेलने पर भी फोन ठंडा रहेगा।

Camera & AI Features

कैमरे की बात करें तो Realme 16x 5G में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है, जो f/1.8 अपर्चर के साथ आता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में AI Eraser, AI Ultra Clarity, Motion Photo और Dual-View Video Mode जैसे AI फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इसमें Wi-Fi, 5G, Bluetooth 5.3, USB Type-C पोर्ट और कंपनी का इन-हाउस Flux Engine भी दिया गया है। फोन को IP65 रेटिंग मिली है, जिससे यह धूल और पानी की हल्की बौछारों से सुरक्षित रहता है। साथ ही इसमें MIL-STD-810 मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस भी दिया गया है।

Battery & price

स्मार्टफोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके साथ बायपास चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। फोन का वजन 217 ग्राम है और इसकी मोटाई 8.88mm है। कीमत की बात करें तो….

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4GB + 128GB वेरिएंट 25,999 रुपये है।

6GB + 128GB वेरिएंट 27,999 रुपये है।

6GB + 256GB वेरिएंट 30,999 रुपये में उपलब्ध होगा।

फोन को Endurance Brown और Glory White कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा।