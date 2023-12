Poco X6 Series भारत में जल्द लॉन्च होने वाली है। कंपनी ने जल्द इसकी लॉन्च डेट अनाउंस कर सकती है। POCO India के हेड ने ट्वीट करके अपकमिंग सीरीज की लॉन्चिंग को टीज किया है। ट्वीट बताता है कि POCO X6 सीरीज की लॉन्चिंग जल्द होगी। X6 सीरीज जल्द लॉन्च होने का एक और कारण यह हो सकता है कि X6 सीरीज के डिवाइस जैसे कि POCO X6 और X6 Pro पिछले कुछ हफ्तों से कई सर्टिफिकेशन वेबसाइटों पर स्पॉट किए जा रहे हैं। आइये, डिटेल जानते हैं।

POCO India के हेड Himanshu Tandon ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट करके Poco X6 Series की लॉन्चिंग को टीज किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है सभी लोगों को Happy Xmas, सांता जल्द ही गिफ्ट लेकर आ रहा है। ट्वीट में एक पोस्टर लगा है, जिसमें X को हाईलाइट किया गया है। इससे लग रहा है कि यह Poco X6 Series की बात हो रही है। इसका मतलब है कि यह भारत में जल्द लॉन्च होगा।

Happy Xmas Everyone 🎄🎄🎄

Santa is coming with the gift soon 😎🎁. pic.twitter.com/kJBfxY4CvD

— Himanshu Tandon (@Himanshu_POCO) December 25, 2023