POCO C65 भारत में लॉन्च हो गया है। यह C-सीरीज का नया डिवाइस है। इस मोबाइल फोन में बड़ा एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसमें फोटो क्लिक करने के लिए AI कैमरा मिलता है। इसके अलावा, नए डिवाइस में मिड रेंज का प्रोसेसर और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली तगड़ी बैटरी मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोको सी65 फोन को ग्लोबल मार्केट में उतारा जा चुका है।

1. HD+ डिस्प्ले

2. MediaTek Helio G85

3. 50MP एआई कैमरा

4. 5,000mAh बैटरी

5. 18W फास्ट चार्जिंग

6. Android 13

पोको सी65 में 6.74 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1,600 x 720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 90Hz है। इस फोन में MediaTek Helio G85 प्रोसेसर, ARM Mali-G52 जीपीयू, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। यह मोबाइल फोन एंड्रॉइड 13 पर काम करता है।

कमाल की फोटो क्लिक करने के लिए POCO C65 में AI ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। इसमें 50MP का मेन सेंसर, 2MP का सेकेंडरी सेंसर और एआई लेंस है। सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है।

POCO C65 में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इस फोन में डुअल सिम, वाई-फाई, जीपीएस, ग्लोनेस, ब्लूटूथ 5.1 और 4G VoLTE दिया गया है। इसमें फेस अनलॉक के साथ साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

POCO C65 को 4GB+128GB, 6GB+128GB स्टोरेज और 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी कीमत क्रमश: 8,499 रुपये, 9,499 रुपये और 10,999 रुपये है। यह फोन ब्लैक और ब्लू कलर ऑप्शन में मौजूद है। इसकी सेल 18 दिसंबर से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी।

