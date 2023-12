POCO M6 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट हाल ही में कंफर्म हुई है। यह फोन भारत में 22 दिसंबर को लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले इस फोन की कीमत से जुड़ी जानकारी सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि यह Redmi 13C 5G स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन होगा। ऐसे में इसके फीचर्स रेडमी 13सी 5जी के समान हो सकते हैं। ऐसे में इस फोन में 6.74 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर से लैस हो सकता है, जिसके साथ 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिल सकती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिया जा सकता है। वहीं, फोन की बैटरी 5000mAh की हो सकती है।

POCO Community पर एक टीजर वीडियो शेयर किया गया है। इस टीजर वीडियो में POCO M6 5G स्मार्टफोन की कीमत से जुड़ी जानकारी सामने आई है। टीजर पोस्टर की मानें, तो भारत में इस फोन की कीमत 9,4XX रुपये होगी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पोको का यह फोन 10,000 से कम की कीमत में मार्केट में दस्तक देगा।

Set a REALLY high score💯 on the new #POCOM65G armed with MediaTek Dimensity 6100+

Save the link in bio!

Unveiling on December 22nd at 12 Noon! #POCOindia #POCOM65G #TheReal5GDisrupter pic.twitter.com/gpklXVN1is

— POCO India (@IndiaPOCO) December 20, 2023