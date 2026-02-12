OPPO Find X9 Ultra की बैटरी लॉन्च से पहले हुई रिवील, डिस्प्ले से जुड़ी डिटेल भी आई सामने!

OPPO Find X9 और Find X9 Pro 5G को पिछले साल नवंबर में पेश किया गया था। अब इन दोनों फोन के अपग्रेडेड वर्जन यानी OPPO Find X9 Ultra को लाने की तैयारी चल रही है। इस बीच टिप्स्टर योगेश ब्रार की ओर से अपकमिंग फोन की बैटरी और डिस्प्ले साइज रिवील किया गया है। इससे पहले स्मार्टफोन के कैमरा और प्रोसेसर से जुड़ी जानकारी मिली थी। और पढें: 5399 रुपये गिरी OPPO Reno 15 5G फोन की कीमत, सस्ते में खरीदने के लिए यहां करें ऑर्डर

मिलेगा OLED डिस्प्ले

गिज्मोचाइना ने अपनी रिपोर्ट में योगेश ब्रार का हवाला देते हुए बताया कि OPPO Find X9 Ultra में OLED स्क्रीन दी जा सकती है। इसका रेजलूशन 2के और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज होगा। इसकी स्क्रीन का साइज 6.82 इंच होने की उम्मीद है। इस पर सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन ग्लास भी लगाया जा सकता है। और पढें: Oppo में हो रहा Realme मर्ज, क्या भारतीय कर्मचारियों की जॉब्स पर पड़ेगा असर?

स्मूथ फंक्शनिंग के लिए फाइंड एक्स 9 अल्ट्रा में 7,050mAh की जंबो बैटरी दी जा सकती है, जिसको 80 वॉट वायर फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही, डेटा सुरक्षित रखने के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जा सकता है।

कैमरा और प्रोसेसर

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए फाइंड एक्स 9 अल्ट्रा में 200MP का प्राइमरी, 50MP का अल्ट्रा वाइड, 200MP का पेरीस्कोप और 50MP का टेलीफोटो सेंसर दिया जा सकता है, जबकि फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलने की संभावना है। इसके साथ हैंडसेट में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट भी दी जा सकती है।

अन्य स्पेक्स

यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल फोन में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।

कब हो सकता है लॉन्च ?

ओप्पो फाइंड एक्स 9 अल्ट्रा की लॉन्चिंग को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लीक्स की मानें, तो स्मार्टफोन को मार्च में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत प्रीमियम रेंज में रखी जा सकती है।