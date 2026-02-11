5399 रुपये गिरी OPPO Reno 15 5G फोन की कीमत, सस्ते में खरीदने के लिए यहां करें ऑर्डर

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 11, 2026, 03:22 PM (IST)
OPPO Reno 15 में 6.5 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 600nits है। इस प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i भी लगाया गया है।
ओप्पो रेनो 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 50MP का वाइड एंगल और 50MP का टेलीफोटो सेंसर मिलता है। इसके कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
कंपनी ने OPPO Reno 15 5G में सेल्फी क्लिक करने के लिए 50MP का कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा, टाइम-लैप्स और रीटच कैमरा मोड मिलता है।
बेहतर फंक्शनिंग के लिए OPPO Reno 15 में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में Adreno जीपीयू मिलता है।
ओप्पो के इस मोबाइल फोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसको 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा भी दी गई है।
OPPO Reno 15 में डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस डिवाइस की हाइट 15.80cm, चौड़ाई 7.48cm और थिकनेस 0.78cm है।
OPPO Reno 15 स्मार्टफोन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट है, जहां इस डिवाइस का 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट 51,999 रुपये में मिल रहा है। इसे Aurora Blue, Glacier White और Twilight Blue कलर में ऑर्डर किया जा सकता है।
Bank of Baroda बैंक के क्रेडिट कार्ड से रेनो 15 फोन खरीदने पर 5,399 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 9 महीने के लिए 5400 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information