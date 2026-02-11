comscore
5399 रुपये गिरी OPPO Reno 15 5G फोन की कीमत, सस्ते में खरीदने के लिए यहां करें ऑर्डर

OPPO Reno 15 5G Get 5399 Discount Flipkart Valentine Offer Price in India Features: ओप्पो रेनो 15 पर 5 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 11, 2026, 03:22 PM (IST)

OPPO Reno 15 5G (7)zoom icon
18

OPPO Reno 15 5G Display

OPPO Reno 15 में 6.5 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और ब्राइटनेस 600nits है। इस प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i भी लगाया गया है।

OPPO Reno 15 5Gzoom icon
28

OPPO Reno 15 5G Camera

ओप्पो रेनो 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 50MP का वाइड एंगल और 50MP का टेलीफोटो सेंसर मिलता है। इसके कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

OPPO Reno 15 5G (8)zoom icon
38

OPPO Reno 15 5G Front Camera

कंपनी ने OPPO Reno 15 5G में सेल्फी क्लिक करने के लिए 50MP का कैमरा दिया है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा, टाइम-लैप्स और रीटच कैमरा मोड मिलता है।

OPPO Reno 15 5G (6)zoom icon
48

OPPO Reno 15 5G Chip

बेहतर फंक्शनिंग के लिए OPPO Reno 15 में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन में Adreno जीपीयू मिलता है।

OPPO Reno 15 5G (4)zoom icon
58

OPPO Reno 15 5G Battery

ओप्पो के इस मोबाइल फोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसको 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा भी दी गई है।

OPPO Reno 15 5G (1)zoom icon
68

OPPO Reno 15 5G Connectivity

OPPO Reno 15 में डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस डिवाइस की हाइट 15.80cm, चौड़ाई 7.48cm और थिकनेस 0.78cm है।

OPPO Reno 15 5G (3)zoom icon
78

OPPO Reno 15 5G Price in India

OPPO Reno 15 स्मार्टफोन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट है, जहां इस डिवाइस का 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट 51,999 रुपये में मिल रहा है। इसे Aurora Blue, Glacier White और Twilight Blue कलर में ऑर्डर किया जा सकता है।

OPPO Reno 15 5G (9)zoom icon
88

OPPO Reno 15 5G Offers

Bank of Baroda बैंक के क्रेडिट कार्ड से रेनो 15 फोन खरीदने पर 5,399 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 9 महीने के लिए 5400 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।