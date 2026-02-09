Oppo K14 5G: भारत में जल्द एंट्री की तैयारी, Bluetooth SIG लिस्टिंग से मिले लॉन्च संकेत

Oppo अपने K Series स्मार्टफोन्स को लगातार अपडेट कर रहा है और अब Oppo K14 5G को लेकर नई जानकारी सामने आई है, हाल ही में Oppo का एक नया स्मार्टफोन Bluetooth SIG (Special Interest Group) सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, जिसका मॉडल नंबर CPH2869 बताया गया है। इस लिस्टिंग में फोन का नाम साफतौर पर Oppo K14 5G लिखा हुआ है। आमतौर पर Bluetooth SIG Certification मिलना इस बात का संकेत होता है कि डिवाइस जल्द ही बाजार में लॉन्च हो सकता है। खास बात यह है कि Oppo K14x 5G भारत में 10 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, ऐसे में K14 5G की एंट्री भी ज्यादा दूर नहीं मानी जा रही है।

क्या होता है Bluetooth SIG Certification

Bluetooth SIG सर्टिफिकेशन किसी भी Bluetooth-enabled प्रोडक्ट के लिए जरूरी होता है। यह सर्टिफिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि डिवाइस Bluetooth के सभी जरूरी मानकों पर खरा उतरता है और दूसरे डिवाइसेज के साथ सही तरीके से काम करेगा। हालांकि इस लिस्टिंग में फोन के फीचर्स, डिजाइन या हार्डवेयर से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है लेकिन यह पहली बार नहीं है जब Oppo K14 5G का नाम सामने आया हो। इससे पहले यह स्मार्टफोन सिंगापुर की IMDA (Infocomm Media Development Authority) वेबसाइट पर भी लिस्ट किया जा चुका है, जिससे इसके इंटरनेशनल लॉन्च की भी उम्मीद भी बढ़ती है।

Oppo K13 5G का अपग्रेड वर्जन होगा K14 5G

रिपोर्ट्स के मुताबिक Oppo K14 5G को Oppo K13 5G का अपग्रेड वर्जन माना जा रहा है, यानी इसमें पिछले मॉडल की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस, नए फीचर्स और अपग्रेडेड डिजाइन देखने को मिल सकता है। Oppo की K-Series आमतौर पर मिड-रेंज यूजर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च की जाती है, जिसमें दमदार बैटरी, अच्छा कैमरा और बेहतर परफॉर्मेंस दी जाती है। ऐसे में Oppo K14 5G भी उन यूजर्स के लिए खास हो सकता है जो किफायती दाम में 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं।

Oppo K13 5G के फीचर्स

अगर Oppo K13 5G के फीचर्स की बात करें, तो यह फोन Android 15 पर आधारित ColorOS 15 पर चलता है। इसमें 6.7-inch का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। फोन में Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज मिलती है। कैमरा सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का सेकेंडरी सेंसर और 16MP का फ्रंट कैमरा शामिल है। इसके अलावा फोन में 5G, Wi-Fi, Bluetooth, IR ब्लास्टर, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, IP65 रेटिंग और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

Add Techlusive as a Preferred Source