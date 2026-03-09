17 मार्च को आ रहा 200MP कैमरे वाला फोल्डेबल फोन, जानिए Oppo Find N6 के लीक फीचर्स

Oppo अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन लाइनअप को और बेहतर करने जा रही है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि वह अपना Next Generation का फोल्डेबल स्मार्टफोन Oppo Find N6, 17 मार्च को ग्लोबली लॉन्च करेगी। कंपनी के अनुसार इस नए फोल्डेबल फोन में पहले से ज्यादा पतला, फ्लैट और फ्लेक्सिबल डिजाइन देखने को मिलेगा। Oppo के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर और OnePlus के फाउंडर Liu Zouhu ने बताया है कि इस फोन में New Gen का Titanium Alloy Dome Hinge दिया जाएगा। यह खास हिंज टेक्नोलॉजी फोन को फोल्ड करने पर स्क्रीन पर बनने वाली क्रीज को काफी हद तक कम कर सकती है, जिससे यूजर्स को लगभग क्रीजलेस डिस्प्ले का अनुभव मिलेगा। इसके साथ ही फोन में इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम और Oppo AI Stylus का भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। और पढें: Samsung Galaxy S26 Series की प्री-बुकिंग करने वालों ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा जल्दी डिलीवरी

डिजाइन, कलर ऑप्शन और स्टोरेज वेरिएंट

कंपनी द्वारा जारी किए गए टीजर वीडियो के अनुसार, Oppo Find N6 दो शानदार कलर ऑप्शन में आ सकता है, Golden Orange और Original Titanium, डिजाइन के मामले में यह फोन प्रीमियम लुक के साथ आ सकता है। कंपनी ने यह भी बताया है कि इस स्मार्टफोन को तीन स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज, 16GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 1TB स्टोरेज शामिल होंगे। इतना ही नहीं, कैमरा के मामले में भी यह फोन काफी दमदार हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 200MP का पावरफुल कैमरा दिया जाएगा, जिसे मशहूर कैमरा ब्रांड Hasselblad के साथ मिलकर तैयार किया गया है। और पढें: OnePlus 15T के लॉन्च से पहले इस खास फीचर का हुआ खुलासा, कंपनी ने खुद किया कंफर्म

डिस्प्ले, प्रोसेसर और कैमरा

अगर फीचर्स की बात करें तो कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Oppo Find N6 में 8.12-inch का बड़ा 2K LTPO मेन फोल्डेबल डिस्प्ले मिल सकता है। इसके अलावा इसमें 6.62-inch की सेकेंडरी स्क्रीन भी दी जा सकती है। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लेटेस्ट प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिए जाने की चर्चा है। यह एक ऑक्टा-कोर चिपसेट होगा जो गेमिंग, मल्टीटास्किंग और हाई-परफॉर्मेंस टास्क को आसानी से संभाल सकता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 200MP का मेन कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस, 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और 2MP का मल्टीस्पेक्ट्रल लेंस मिल सकता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 20MP के फ्रंट कैमरे दिए जाने की संभावना है। और पढें: Xiaomi 17 Ultra का आज होगा ग्लोबल लॉन्च, मिल सकते हैं ये सब फीचर्स

Add Techlusive as a Preferred Source

बैटरी, AI Stylus और Oppo Watch X3

बैटरी और बाकी फीचर्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार Oppo Find N6 में 6000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। इसके साथ ही कंपनी का नया और बेहतर Oppo AI Stylus भी इस डिवाइस के साथ देखने को मिल सकता है। वहीं इस लॉन्च इवेंट में कंपनी अपना नया स्मार्टवॉच Oppo Watch X3 भी पेश करने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्मार्टवॉच में राउंड डायल डिजाइन होगा और यह ColourOS पर काम करेगा। साथ ही इसमें USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने की संभावना है।