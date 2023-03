Oppo Find N2 Flip स्मार्टफोन पिछले महीने 15 फरवरी को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ था। हालांकि, इस वक्त Oppo के इस फ्लिप फोन की भारतीय कीमत रिवील नहीं की गई थी। आज 13 मार्च को फाइनली कंपनी ने इस फोन की भारतीय कीमत से पर्दा उठा दिया है। भारत में ओप्पो फाइंड एन2 फ्लिप फोन को सिंगल वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसकी सेल 17 मार्च से शुरू होगी। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता व स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी जानकारी। Also Read - OPPO Find N2 Flip की भारतीय कीमत लीक, 16 मार्च से शुरू होगी सेल

कंपनी ने OPPO Find N2 Flip को भारत में सिंगल 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया है। इस वेरिएंट की कीमत 89,999 रुपये तय की गई है। यह तो पहले ही रिवील हो गया था कि यह फोन Astral Black और Moonlit Purple दो कलर ऑप्शन में आता है। इस फोन की बिक्री 17 मार्च से शुरू होने जा रही है, जिसे आप Flipkart, Oppo साइट व ऑफलाइन स्टोर्स से खरीद सकते हैं। Also Read - इंतजार खत्म- OPPO Find N2 Flip की भारतीय कीमत इस दिन होगी अनाउंस, डेट कंफर्म

Also Read - Oppo Find N2 Flip फोन 32MP कैमरा के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Your world is about to flip open in amazement 🤩. Equipped with features you’ve always desired, the performance-packed stunner #OPPOFindN2Flip is here, make it yours for ₹89,999/- 🤑.

Get ready to #SeeMoreInASnap!#BestFlipPhone pic.twitter.com/tDnMYh4qCn

— OPPO India (@OPPOIndia) March 13, 2023