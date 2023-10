Oppo A18 स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह फोन सितंबर में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था। वहीं, अब फाइनली कंपनी ने इस बजट-रेंज स्मार्टफोन को भारत में भी लॉन्च कर दिया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो ओप्पो का यह फोन 6.56 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अलावा, यह फोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 4GB RAM और 64GB स्टोरेज दी गई है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 8MP का बैक कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5000nAh की है। इतना ही नहीं ओप्पो का यह सस्ता फोन वॉटर रसिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। जानें फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन।

कंपनी ने Oppo A18 स्मार्टफोन को भारत में सिंगल 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है। फोन की कीमत महज 9,999 रुपये है। ओप्पो ए18 फोन दो कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिसमें Glowing Black व Glowing Blue शामिल हैं। इस फोन की सेल ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होगी।

Prepare to be amazed by the all-new OPPO A18, loaded with incredible features like 4GB RAM + 64GB ROM, side fingerprint lock, 300% ultra volume mode, and much more

Make it yours at just Rs 9,999!

— OPPO India (@OPPOIndia) October 5, 2023