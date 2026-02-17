Nothing ने किया Apple को ट्रोल, मजेदार अंदाज में अनाउंस की लॉन्च डेट

Apple ने हाल ही में इवेंट डेट अनाउंस की है, जिसमें iPhone 17e के साथ-साथ मैकबुक और आईपैड को पेश किया जा सकता है। हालांकि, इस अनाउंसमेंट के बाद Nothing के CEO Carl Pie ने एप्पल को ट्रोल कर मजेदार अंदाज में लॉन्च डेट की घोषणा की है। उन्होंने एप्पल के इनवाइट पर स्प्रे-पेंट साइटल में डेट लिखकर ट्वीट किया है। और पढें: Apple Event 2026: मेगा इवेंट का ऐलान, नए iPhone समेत इन प्रोडक्ट से उठ सकता है पर्दा

Nothing Phone (4a) Series Launch Date

Carl Pie के मुताबिक, नथिंग का लॉन्च इवेंट 5 मार्च 2026 को आयोजित होने वाला है। इस इवेंट में नथिंग फोन 4ए सीरीज को ग्लोबल बाजार में उतारा जा सकता है, जिसमें Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro देखने को मिल सकते हैं। इनके आने से मार्केट में कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा।



ऐसे हो सकते हैं सीरीज के स्पेसिफिकेशन

लीक्स की मानें, तो Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro में बेहतर व्यूइंग के लिए OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इनका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। इन मोबाइल फोन में UFS 3.1 स्टोरेज दी जाएगी।

स्मूथ फंक्शनिंग के लिए नथिंग के दोनों फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इन हैंडसेट्स में 12 जीबी तक रैम मिलेगी। साथ ही, Android 16 पर काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया जाएगा।

कैमरा

फोटो क्लिक करने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए नथिंग के अपकमिंग फोन्स में 50MP का कैमरा सेटअप मिल सकता है, जबकि फ्रंट में 12 से 32एमपी तक कैमरा दिए जाने की संभावना है। इनमें AI टूल भी मिल सकते हैं।

बैटरी और कनेक्टिविटी

लीक्स में दावा किया गया कि नथिंग फोन 4ए में 5000mAh और 4ए प्रो में 5200mAh की बैटरी दी जा सकती है। इन फोन को फास्ट चार्जिंग मिलेगी। इनमें कनेक्टिविटी के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स भी दिए जाएंगे।

कितनी हो सकती है कीमत ?

नथिंग ने अभी तक 4ए सीरीज या फिर उसकी कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में कहा जा रहा है कि हैंडसेट्स मिड रेंज में होंगे। इनकी कीमत 35 हजार से शुरू हो सकती है।