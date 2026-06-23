Nothing Phone 4b स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी की नई B सीरीज का फोन है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कंपनी इसे A सीरीज के मॉडल्स से कम दाम में पेश करने वाली है। Nothing Phone 4b फोन B सीरीज के तहत आने वाला पहला स्मार्टफोन होने वाला है। डिजाइन की बात करें, तो यह नथिंग के सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ दस्तक देने वाला है। फोन की लॉन्च डेट का ऐलान करने के साथ-साथ कंपनी ने फोन के स्कैच की कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें फोन अलग-अलग बैक पैनल के साथ देखा जा सकता है। फिलहाल, साफ नहीं है कि कंपनी नए फोन में कौन-सा डिजाइन दे सकती है। आइए जानते हैं भारत में कब लॉन्च होगा यह फोन। और पढें: नहीं है फुल पेमेंट करने का बजट, न हो परेशान, 1500 से कम महीना देकर खरीद लें तगड़े फीचर वाले टॉप-5 फोन

Nothing India ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए ऐलान किया है कि कंपनी का अगला फोन Nothing Phone 4b होने वाला है। साथ ही फोन की लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। यह फोन भारत में 7 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे लॉन्च होगा। फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। सेल की तारीख लॉन्च वाले दिन ही रिवील की जाने वाली है। और पढें: OnePlus और Nothing ने इन फोन्स के बढ़ाए दाम, जानें वजह और नई कीमत

जैसे कि हमने बताया कि फोन की लॉन्च डेट कंफर्म करने के साथ-साथ कंपनी ने एक फोटो पोस्ट की है। इस फोटो में फोन को कई बैक पैनल डिजाइन के साथ दिखाया गया है। फिलहाल, साफ नहीं है कि कंपनी नथिंग के इस B सीरीज के फोन को किस डिजाइन के साथ लाने वाली है। इसके अलावा, कंपनी ने फोन के फीचर्स से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है।

Phone (4b).

Kept sketching the Phone (4a) series and accidentally made a new phone. 7 July, 3:30 PM. pic.twitter.com/pHqspOmgKH — Nothing India (@nothingindia) June 23, 2026

Nothing Phone 4b Price leak

कहा जा रहा है कि कंपनी इस फोन को Nothing Phone 4a से कम की कीमत में पेश कर सकती है। यह फोन Nothing Phone 4a की तुलना में 3000 से 5000 रुपये कम कीमत में पेश किया ज सकता है।

Nothing Phone 4a Price in India, Specs

आपको बता दें, कंपनी ने Nothing Phone 4a को मार्च में लॉन्च किया गया है। फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 31,999 रुपये है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, डिस्प्ले में 4500 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही यह फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है।

Add Techlusive as a Preferred Source

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी दिया गया है। इसके साथ 50MP का सेकेंडरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मौजूद है। सेल्फी के लिए फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5400mAh की है, जिसके साथ 50W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।