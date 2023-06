Nothing Phone (2) जुलाई में लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले अब ब्रांड ने धीरे-धीरे करके फैन्स के बीच फोन को लेकर हाइप क्रिएट करना शुरू कर दिया है। कंपनी फोन के डिस्प्ले, प्रोसेसर और बैटरी से जुड़ी डिटेल्स पहले ही कंफर्म कर चुकी है। हाल ही में कंपनी ने फोन के कुछ इको-फ्रेंडली फीचर्स की डिटेल्स भी रिवील की थी। इन सब के बीच अब नथिंग फोन 2 के कुछ रेंडर्स ऑनलाइन लीक हुए हैं। इन रेंडर्स में Nothing Phone (1) के अपग्रेड वर्जन के डिजाइन और इम्प्रूव्ड LED लाइट सिस्टम देखा जा सकता है। आइए जानते हैं डिटेल्स। Also Read - Nothing Phone (2) हुआ NRRA पर स्पॉट, लीक हुए कई फीचर्स

Smartprix की लेटेस्ट रिपोर्ट में Steve H.McFly aka OnLeaks के हवाले से Nothing Phone (2) स्मार्टफोन्स के रेंडर्स ऑनलाइन लीक किए गए हैं। कहा जा रहा है कि यह रेंडर्स नथिंग फोन 2 की टेस्टिंग यूनिट पर बेस्ड हैं। ऐसे में हो सकता है कि फोन का फाइनली डिजाइन लॉन्च के वक्त अलग हो सकता है। Also Read - Nothing Phone (2): इको-फ्रेंडली होगा नथिंग का नया फोन, डिस्प्ले साइज का भी हुआ खुलासा

Also Read - Nothing Phone (2) जुलाई में होगा लॉन्च, बैटरी डिटेल्स भी हुई कंफर्म

So #FutureSquad… Here comes your very first look at the much anticipated #NothingPhone2 through stunning 5K renders!… You’re welcome…😏 On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/ho14Y8QMls pic.twitter.com/Nnhhum9L9Z — Steve H.McFly (@OnLeaks) June 5, 2023



रेंडर्स की बात करें, तो नए फोन का डिजाइन काफी हद तक पुराने Nothing Phone (1) जैसा ही लग रहा है। गौर करने में काफी बारीक अंतर देखे गए हैं। रेंडर्स में देखा जा सकता है कि Nothing Phone (2) में LED लाइटिंग सिस्टम पुराने मॉडल के मुकाबले थोड़ा अलग होगा। पिछले फोन में कैमरा सेंसर्स के आसपास लाइटिंग सिस्टम को C शेप में दिया हुआ था, जबकि नया फोन अलग एंगल-स्ट्राइप के साथ देखा जा सकता है।

नथिंग फोन 1 बॉक्स आकार के फ्रेम के साथ आया था, जबकि नए फोन में घुमवदार फ्रेम देखे जा सकते हैं। यह यूजर्स को फोन पकड़ने में पहले से बेहतर ग्रीप प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा, नथिंग फोन 2 में डुअल LED लाइट्स दी जा सकती है, जो कि यूजर्स को लो-लाइट फोटोग्राफी में शानदार लाइटिंग देगा।

Nothing Phone 2 होगा Made in India

Nothing India के VP और GM Manu Sharma ने एक इंटरव्यू के दौरान कंफर्म किया कि Nothing Phone (2) स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु स्थित BYD इलेक्ट्रॉनिक में की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहला डिवाइस नहीं है, जिसे भारत में तैयार किया जाएगा। इससे पहले नथिंग फोन 1 (Nothing Phone 1) का निर्माण भी इस फैक्टरी में किया गया था।

इससे पहले कंपनी ने ट्वीट कर बताया कि नथिंग फोन 2 के सारे पार्ट्स पुराने मॉडल की तुलना में रीसायकेबल और बायो-बेस्ड होंगे। इसकी बॉडी में 9 सर्किट बोर्ड्स में 100 प्रतिशत रीसायकल टीन, मेन सर्किट बोर्ड पर 100 प्रतिशत रीसायकल कॉपर फॉइल और 28 स्टील पोर्ट्स पर 90 प्रतिशत रीसायकल स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा।

Nothing Phone (2) के स्पेसिफिकेशन

फोन में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजलूशन 1080 x 2400 पिक्सल होगा। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मोबाइल में Snapdragon 8+ Gen 1 चिपसेट और 12GB RAM दी जाएगी। वहीं, फोन की बैटरी 4,700mAh की होगी।