Motorola Signature की इंडिया लॉन्च डेट और कीमत लीक, दाम सुनकर उड़ सकते हैं होश!

Motorola Signature स्मार्टफोन Consumer Electronics Show (CES 2026) के दौरान पेश किया गया था। हाल ही में फोन की इंडिया लॉन्चिंग को टीज किया गया था। हालांकि, उस वक्त कंपनी ने फोन की लॉन्च डेट से जुड़ी डिटेल्स रिवील नहीं की थी। वहीं, अब लेटेस्ट लीक में न केवल फोन की लॉन्च डेट लीक हुई है बल्कि फोन की भारतीय कीमत और फीचर्स भी सामने आए हैं। लीक की मानें, तो मोटोरोला के फोन में 6.8 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस हो सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मिल सकता है। सेल्फी के लिए भी 50MP कैमरा दिया जा सकता है। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: CES 2026: Motorola ने पेश किया यूनिफाइड AI प्लेटफॉर्म और AI पिन स्टाइल वियरेबल डिवाइस का प्रोटोटाइप

Motorola Signature Price in India, Launch Date (Expected)

टिप्सटर Sanju Choudhary ने अपने X पोस्ट के जरिए Motorola Signature स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारी लीक की है। इस लीक में फोन की लॉन्च डेट, कीमत और फीचर्स शामिल है। लीक की मानें, तो मोटोरोला का यह फोन भारत में 23 जनवरी 2026 को लॉन्च किया जाएगा। और पढें: CES 2026: Motorola ने अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन Razr Fold किया पेश, जानें फीचर्स से लेकर कैमरा तक सब कुछ

Exclusive 💫 और पढें: Motorola Signature फोन 50MP सेल्फी कैमरा के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत MOTOROLA Signature (16/1TB) Box MRP is ₹84,999. • 6.8″ 1.5k 165hz LTPO AMOLED

• SD 8 Gen 5

• LPDDR5X + UFS 4.1

• 50MP LYT828 main + 50MP UW AF + 50MP LYT600 3x periscope

• 50MP Front

• 5200mAh + 90W + 50W wireless

• NFC , Dual speaker , BT 6 , USB 3.2

•… pic.twitter.com/FVA6XV4RbG — Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) January 13, 2026



लीक के मुताबिक, MOTOROLA Signature फोन के बॉक्स पर 16GB RAM + 1TB स्टोरेज मॉडल की कीमत 84,999 रुपये लिस्ट है। लीक हुई कीमत यदि सही साबित होती है, तो यह कीमत ग्राहकों के होश उड़ा सकती है।

MOTOROLA Signature leak Specs

लीक फीचर्स की बात करें, तो MOTOROLA Signature फोन में 6.8 इंच का LTPO AMOLED का डिस्प्ले दिया जा सकता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165Hz का होगा। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर से लैस होगा।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। इस सेटअप में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप शामिल है। इस सेटअप में 50MP LYT828 प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50MP का सेकेंडरी कैमरा शामिल होगा। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा।

फोन की बैटरी 5200mAh की हो सकती है, जिसमें 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68/IP69 रेटिंग मिल सकती है।