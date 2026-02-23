Motorola Edge 70 Fusion स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन होने वाला है। फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जिस पर फोन की लॉन्च डेट भी कंफर्म हो गई है। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के जरिए फोन से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। फोन के बैक पर Fabric Finish मिलने वाला है। इसके अलावा, फोन में 7000mAh की दमदार बैटरी भी पेश की जाएगी। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: प्रीमियम लुक और जबरदस्त परफॉर्मेंस वाला Vivo V40 5G सस्ते में होगा आपका, यहां मिल रही सुपर सेविंग डील

Flipkart पर Motorola Edge 70 Fusion स्मार्टफोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। इस साइट के जरिए फोन की लॉन्च डेट से पर्दा उठा दिया गया है। यह फोन 28 फरवरी दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाने वाला है। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के जरिए फोन की उपलब्धता से भी जुड़ी जानकारी कंफर्म हो चुकी है। फोन की सेल फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगी। और पढें: खुशखबरी! कई हजार रुपये सस्ता हुआ iPhone 15, कम दाम में घर लाने का सही समय

The motorola edge 70 fusion features the world’s first 50MP Sony LYTIA™️ 710 camera with motoAI. It’s built to think like a pro. Expect true-to-life colours, rich textures, and detail that pops Come experience the fusion life. #Edge70Fusion #EdgeOutTheOrdinary pic.twitter.com/YCI4d7DWEx — Motorola India (@motorolaindia) February 23, 2026

Flipkart availability

Motorola Edge 70 Fusion फोन में दो कलर ऑप्शन मिलने वाला है, जिसमें Orient Blue और Sporting Green कलर ऑप्शन शामिल होंगे। फोन के बैक पर वर्गाकार कैमरा मॉड्यूल दिया जाने वाला है, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। इस मॉड्यूल में कंपनी ने LED लाइट को भी जगह दी है। फोन के बैक पैनल के बीचोबीच Motorola लोगो को स्थित किया गया है। फोन के फ्रंट में सेल्फी कैमरा के लिए पंच-होल कटआउट मौजूद होगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

Motorola Edge 70 Fusion specifications

फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के मुताबिक, फोन में 50MP Sony Lyt 710 प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा। इसके साथ 13MP का अल्ट्रा-वाइड व मैक्रो डेप्थ सेंसर मौजूद होगा। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP कैमरा मिलेगा। इसके अलावा, फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। यह कर्व्ड डिस्प्ले होने वाला है। वहीं, फोन की बैटरी 7000mAh की होगी।