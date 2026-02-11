Published By: Manisha | Published: Feb 11, 2026, 06:05 PM (IST)
Motorola Edge 70 Fusion स्मार्टफोन के रेंडर्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर फोन का डिजाइन लॉन्च से पहले देखने को मिल रहा है। रेंडर्स में देखा जा सकता है कि यह फोन स्लिम लुक के साथ आएगा। इसमें कर्व्ड एज मौजूद होंगे। इसके अलावा, फोन का कैमरा मॉड्यूल काफी हद तक Motorola Edge 70 जैसा ही है। आपको बता दें, कंपनी ने पिछले साल दिसंबर महीने में Motorola Edge 70 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। यह कंपनी का मिड-रेंज स्मार्टफोन है। वहीं, अब इस सीरीज के तहत Motorola Edge 70 Fusion को लेकर आया जा रहा है। और पढें: Motorola Razr 70 का ग्लोबल लॉन्च होगा जल्द, TDRA सर्टिफिकेशन से मिला बड़ा संकेत
टिप्सटर Evan Blass (@evleaks) ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए Motorola Edge 70 Fusion फोन के रेंडर्स लीक किए हैं। जैसे कि हमने बताया इन रेंडर्स में फोन का डिजाइन देखा जा सकता है। यह फोन टेक्चर्ड बैक पैनल के साथ दस्तक देने वाला है, जिसमें ब्रांड का लोगो बैक के बीचोबीच देखा जा सकता है। इसके अलावा, फोन के बैक पैनल पर वर्गाकार कैमरा मॉड्यूल में कैमरा सेटअप देखा जा सकता है, जो कि टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में स्थित है। इस मॉड्यूल में कैमरा सेंसर के साथ LED फ्लैश को भी जगह दी गई है। और पढें: Motorola Razr 60 फ्लिप फोन खरीदने का बेस्ट टाइम, 2500 तक गिरी कीमत, अभी लपकें धांसू डील
पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दाएं किनारे पर स्थित है। फ्रंट पैनल की बात करें, तो रेंडर्स में कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है, जिसके किनारों पर पतले बेजल्स दिए गए हैं। इस फोन के डिस्प्ले में पंच-होल कटआउट मौजूद है, जिसमें सेल्फी कैमरा स्थित है। रेंडर्स के मुताबिक, कंपनी फोन में कई कलर ऑप्शन पेश करने वाली है, जिसमें मिंट ग्रीन, लाइट सिल्वर ब्लू, डार्क ग्रे व ब्लैक मॉडल शामिल है।
Motorola Edge 70 Fusion के फीचर्स भी ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। इस फोन के बैक पर 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट मिल सकता है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर से लैस हो सकते हैं। इसमें 12GB RAM व 256GB स्टोरेज मौजूद होगा। फोटोग्राफी के लिए कंपनी फोन में 50MP का मेन कैमरा दे सकती है। वहीं, सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मौजूद होने वाला है। फोन की बैटरी 7000mAh की हो सकती है। इसके अलावा, फोन में मजबूत बिल्ट-क्वालिटी मिलेगी, जो कि MIL-STD-810H सर्टिफाइड हो सकता है।
