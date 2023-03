Motorola कंपनी ने आज भारत में अपना लेटेस्ट Moto G73 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन यूरोप में लॉन्च हुए मॉडल से थोड़ा बहुत अलग है। मोटो जी73 5जी का भारतीय वेरिएंट MediaTek Dimensity 930 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। यह फोन Android 13 पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए मोटोरोला के इस नए फोन में 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता व स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - Moto G73 5G की ऑफिशियल कीमत भारत लॉन्च से पहले हुई रिवील, 18 मार्च को शुरू होगी सेल

कंपनी ने Moto G73 5G स्मार्टफोन की कीमत 18,999 रुपये तय की है। यह दाम फोन के 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। कंपनी ने फोन में Midnight Blue और Lucent White कलर ऑप्शन पेश किए हैं। फोन की सेल 16 मार्च से Flipkart पर उपलब्ध होगी। लॉन्च ऑफर की बात करें, तो सेल के तहत ग्राहक इसे 16,999 रुपये में खरीद सकेंगे।

Also Read - आ गई Moto G73 5G की लॉन्च डेट, भारत में इन धांसू फीचर्स के साथ लेगा एंट्री

It’s finally time to #GoUltra with #motog73 5G. Get your hands on India’s 1st phone with MediaTek Dimensity 930, a 50MP Camera System, True 5G with 13 5G Bands and more! Sale starts 16th March on @flipkart & at leading retail stores at just ₹16,999* (limited period offer).

— Motorola India (@motorolaindia) March 10, 2023