Moto G34 5G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। इस फोन को कंपनी ने पिछले महीने चीन में लॉन्च किया था। वहीं, 1 महीने बाद इसे भारत में लॉन्च किया जाने वाला है। फीचर्स की बात करें, तो Motorola के इस फोन में 6.5 इंच का HD+ LCD का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, यह फोन Snapdragon 695 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की होगी, जिसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। आइए जानते हैं भारत में कब लॉन्च होगा मोटो जी34 5जी स्मार्टफोन।

Moto G34 5G स्मार्टफोन भारत में 9 जनवरी 2024 को लॉन्च होगा। फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव हो गई है। इस साइट के जरिए ही फोन की लॉन्च डेट सामने आई है। इसके अलावा, इस साइट के जरिए फोन के डिजाइन और कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन की जानकारी भी रिवील हुई है।

It’s fast. It’s furious. It’s fantastic. Browse to the max with the #FastNWow Moto G34 5G. Its ultra-premium design and the segment’s fastest Snapdragon® 695 5G will surely make you obsessed. Launching 9th Jan on @flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and at leading retail stores. pic.twitter.com/zHCQXgimMW

— Motorola India (@motorolaindia) January 3, 2024