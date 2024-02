Moto G04 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट एंट्री-लेवल स्मार्टफोन है। फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 6.6 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अलावा, यह Unisoc T606 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 8GB तक RAM और 128GB तक की स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 16MP कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। कंपनी का दावा है कि यह फोन सिंगल चार्ज पर 102 घंटे तक का म्यूजिकप्लेबैक प्रोवाइड करता है। ऑडियो के लिए इसमें Dolby Atmos एन्हैंस्ड स्पीकर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

कंपनी ने Moto G04 फोन की शुरुआती कीमत 6,249 रुपये रखी है। यह दाम फोन के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज का है। वहीं, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल को 7,999 रुपये में पेश किया गया है। फोन में चार कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें Concord black, Satin Blue, Sea green और Sunrise orange शामिल हैं। फोन की सेल 22 फरवरी दोपहर 12 बजे Flipkart और Motorola साइट पर उपलब्ध होगी।

It’s here! The phone that will make you shine with its stunning design, amazing display, India’s most affordable Android 14 and seamless performance. #MotoG04 is finally available. Starting at ₹6,249* @flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW, & all leading retail stores.#ChhaaJaoge pic.twitter.com/mxqHDcZEM1

