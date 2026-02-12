comscore
  • Lava Yuva Star 3 India Launched With 5000mah Battery Price Starts At Rs 7499 Specs

देसी ब्रांड ने उड़ाया गर्दा, मात्र 7499 रुपये में Lava Yuva Star 3 लॉन्च, 5000mAh बैटरी के साथ मिलेगा ये सब

Lava Yuva Star 3 फोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का नया एंट्री-लेवल फोन है, जिसमें आपको 5000mAh बैटरी जैसे धाकड़ फीचर्स मिलेंगे।

Published By: Manisha | Published: Feb 12, 2026, 12:52 PM (IST)

Lava Yuva Star 3 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट फोन है, जो कि पिछले साल आए Lava Yuva Star 2 का अपग्रेड वर्जन है। फीचर्स की बात करें, तो लावा के फोन में आपको 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz का है। इसके अलावा, फोन Unisoc SC9863A प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए इस फोन में 13MP रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स।

Lava Yuva Star 3 Pricing and availability

कंपनी ने Lava Yuva Star 3 तो 7,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल का है। इस फोन में आपको दो कलर ऑप्शन Indus Black और Siachen White मिलते हैं। फोन की सेल मार्च 2026 से शुरू होने वाली है।

Lava Yuva Star 3 Specs

-6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले

-Octa-Core Unisoc SC9863A प्रोसेसर

-4GB RAM व 64GB स्टोरेज

-Android 15 Go Edition

-13MP का रियर कैमरा

फीचर्स की बात करें, तो Lava Yuva Star 3 फोन में आपको 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्लेका रिफ्रेश रेट 90Hz का है। इसके अलावा, फोन Octa-Core Unisoc SC9863A प्रोसेसर से लैस है। इसमें IMG8322 GPU दिया गया है। इसके साथ फोन में 4GB RAM व 64GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। फोन की स्टोरेज को आप माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ा सकते हैं। कंपनी ने फोन में Android 15 Go Edition दिया है।

फोटोग्राफी के लिए जैसे कि हमने बताया फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 13MP का रियर कैमरा दिया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP64 रेटिंग मिलती है। फोन का डायमेंशन 164.96×76.1×8.5mm और भार 193 ग्राम का है।