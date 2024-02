Lava Blaze Curve 5G स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्चिंग के लिए तैयार है। कंपनी का यह कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन दमदार फीचर्स और बेहतरीन डिजाइन के साथ आएगा। कंपनी ने स्मार्टफोन को कुछ समय पहले लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर लिस्ट कर दिया है। इससे फोन की लॉन्चिंद कन्फर्म हो गई थी। हालांकि, अब लावा ने ट्वीट करके अपने अपकमिंग स्मार्टफोन की लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Lava Blaze Curve 5G स्मार्टफोन को अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। Lava Mobiles ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट करके बताया है कि Lava Blaze Curve 5G की लॉन्च डेट अनाउंस की है। स्मार्टफोन 5 मार्च, 2024 को दोपहर 12 बजे भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा।

लॉन्च डेट के साथ-साथ ट्वीट में एक पोस्टर भी लगा है। इसमें फोन की झलक देखने को मिल रही है। फोन के नाम से ही पता चल रहा है कि यह कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आएगा। कंपनी द्वारा शेयर किए गए टीजर में कर्व्ड डिस्प्ले पैनल के साथ अपकमिंग फोन की झलक दिखाई गई है।

Get ready for the Curve-O-lutionary launch of the year at one of the most majestic locations in India.

Blaze Curve: Launching on 5th March, 12 PM#BlazeCurve #LavaBlazeCurve #CurveOlution #LavaMobiles #ProudlyIndian pic.twitter.com/2dR0cd4rxH

— Lava Mobiles (@LavaMobile) February 27, 2024