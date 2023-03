itel कंपनी ने आज अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में एक लेटेस्ट एंट्री-लेवल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन का नाम itel P40 है। इस फोन की कीमत 7,999 रुपये भी कम है। हालांकि, भले ही इस फोन का दाम कम हो, लेकिन फोन के फीचर्स एक नंबर है। कंपनी ने फोन में 6000mAh की जंबो बैटरी दी है, जिसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलती है। इसके साथ 6.6-inch बड़ा HD+ डिस्प्ले दिया गया है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - itel A60 भारत में लॉन्च, 5999 रुपये वाले फोन के जानें फीचर्स

कंपनी ने itel P40 स्मार्टफोन की कीमत महज 7,699 रुपये सेट की है। फोन में तीन कलर ऑप्शन पेश किए हैं, जो हैं- Force Black, Dreamy Blue और Luxurious Gold। कंपनी फोन के साथ 12 महीने तक की वॉरंटी दे रही है। साथ ही में वन-टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी मिलेगी। Also Read - itel A60 भारत में लॉन्च, 5999 रुपये वाले फोन में होंगे ये फीचर्स और कैमरा सेटअप

Also Read - 6000mAh की बैटरी और धांसू डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ itel Pad 1, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Power to Empower! ⚡

Power to Rule! 🔋

Power to be the Leader! 😎

Coming Soon. #JodeIndiaKaHarDilitel #itelSmartphones pic.twitter.com/zXgo1xaz8n

— itel India (@itel_india) March 15, 2023