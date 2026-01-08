iPhone 17e के लॉन्च से पहले लीक में हुआ खुलासा, A19 प्रोसेसर डाउनक्लॉक के साथ आएगा

Apple अपने नए iPhone 17e को जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह कंपनी का iPhone e Series का दूसरा किफायती मॉडल होगा। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार iPhone 17e में iPhone 17 का A19 प्रोसेसर इस्तेमाल होगा लेकिन इसमें एक खास बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि Apple इस प्रोसेसर को डाउनक्लॉक करेगा यानी इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। और पढें: iPhone 17e मार्केट में जल्द मारेगा एंट्री! फीचर्स लीक, 6.1 इंच डिस्प्ले के साथ मिलेगा!

Apple क्यों कर रहा है A19 प्रोसेसर में बदलाव?

Tipster Smart Pikachu की जानकारी के अनुसार, Apple ने iPhone 17e में A19 प्रोसेसर को डाउनक्लॉक करने का फैसला किया है। इसका कारण आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है लेकिन इसे लागत बचाने और महंगे iPhone मॉडल्स से iPhone 17e को अलग दिखाने के लिए किया जा सकता है। इससे यूजर्स को महंगे और किफायती iPhone में फर्क समझने में आसानी होगी। और पढें: 2026 में Apple मचाएगा तहलका, Foldable iPhone से लेकर iPhone 18 तक ये प्रोडक्ट्स करेगा लॉन्च

डाउनक्लॉक A19 से परफॉर्मेंस पर क्या असर होगा?

हालांकि iPhone 17e का प्रोसेसर थोड़ी कम स्पीड का होगा लेकिन A19 अभी भी बाजार के सबसे पावरफुल चिपसेट्स में से एक है। रिसर्च और लीक के अनुसार इस डिवाइस की परफॉर्मेंस iPhone 15 Pro के A17 Pro वाले मॉडल के जैसी हो सकती है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में आपको ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। साथ ही iPhone 17e, अपने पिछले मॉडल iPhone 16e की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशियंसी देगा। और पढें: iPhone Air 2 और iPhone 17e की लॉन्च डेट को लेकर बड़ा अपडेट, जानें पूरी डिटेल

कितनी हो सकती है कीमत?

iPhone 17e, iOS 26 के साथ आएगा यानी इसमें Apple के लेटेस्ट फीचर्स और थीम्स जैसे Liquid Glass होंगे। यह Apple Intelligence को भी सपोर्ट करेगा। लीक रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 17e की मास प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होगी और इसे फरवरी में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि कीमत अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है लेकिन अनुमान है कि भारत में इसकी कीमत iPhone 16e जैसी यानी लगभग ₹59,900 हो सकती है।