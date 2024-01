HTech जल्द ही मार्केट में नया फोन लाने की तैयारी में है। कुछ समय पहले ही माधव सेठ ने नए स्मार्टफोन लॉन्चिंग को टीज किया था। इसके बाद से ही लीक्स में कहा जा रहा है कि कंपनी का भारत में लॉन्च होने वाला दूसरा फोन Honor X9b होगा। बता दें, इससे पहले कंपनी ने Honor 90 स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में पेश किया था। Honor X9b फोन से जुड़ी जानकारियां लेटेस्ट लीक में सामने आई है। लीक के इस फोन की लॉन्च डेट, कीमत और स्पेसिफिकेशन रिवील किए गए हैं।

Paras Guglani ने अफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए Honor X9b स्मार्टफोन से जुड़ी डिटेल्स लीक की है। लॉन्च डेट की बात करें, तो टिप्सटर के मुताबिक यह फोन 8 या फिर 9 फरवरी को लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा, टिप्सटर ने फोन की कीमत भी लीक है। यह फोन भारत में 25 से 30 हजार प्राइस रेंज के तहत पेश हो सकता है।

#Honor X9B India details:

Indian variant Comes with magic OS 7.2 based A13, 6Gen1 and 12GB RAM and much more

Honor Choice buds + #HonorX9B discounted price will be under 35K

Means Phone will fall under 25-30K segment

With offers as low as 23,999

Launch: Feb 8th or 9th (TBD) pic.twitter.com/kagIgIPugn

— Paras Guglani (@passionategeekz) January 22, 2024