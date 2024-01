Honor X9b स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। हाल ही में यह फोन Amazon India पर स्पॉट किया गया था। इस लिस्टिंग के जरिए फोन के कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने आई थी। वहीं, अब कंपनी ने फाइनली इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट से भी पर्दा उठा दिया है। इसके साथ कंपनी ने #RIPTemperedGlass हैशटैग दिया है। इस हैशटैग के जरिए टीज किया गया है कि यह फोन दमदार डिस्प्ले क्वालिटी के साथ दस्तक देगा, जिसके साथ फोन के डिस्प्ले पर टेम्पर्ड ग्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं भारतीय मार्केट में कब दस्तक देगा यह फोन।

कंपनी ने Honor X9b स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन 15 फरवरी 2024 को लॉन्च होगा। फोन की लॉन्च डेट के साथ कंपनी ने इस फोन के लिए #RIPTemperedGlass हैशटैग इस्तेमाल किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फोन का डिस्प्ले काफी मजबूत होने वाला है, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए टेम्पर्ड ग्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Brace yourselves for a tech revolution! Unveiling the HONOR X9b on 15th February – a leap beyond curved displays. Get ready for the extraordinary with India’s first ultra bounce display featuring ‘Airbag’ technology. Stay tuned! #HONORX9b #RIPTemperedGlass #ExploreHONOR pic.twitter.com/JLyP6tAHtx

— Explore HONOR (@ExploreHONOR) January 29, 2024