Google Pixel 8 Series में आ रहा Samsung Galaxy S24 Series वाला AI फीचर

Google Pixel 8 और Google Pixel 8 Pro में लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन Samsung Galaxy S24 Series वाला AI फीचर मिलेगा। कल यानी 17 जनवरी, 2024 को Samsung Galaxy Unpacked इवेंट का आयोजन किया गया था। इसमें कंपनी ने Galaxy S24 Series के साथ Galaxy AI लॉन्च किया है। इसके अलावा, गैलेक्सी रिंग को भी टीज किया है। इवेंट का मुख्य आकर्षण Galaxy AI रहा। टीम ने Google के सहयोग से कई नए AI फीचर्स की घोषणा की। ‘सर्कल टू सर्च’ एक ऐसा AI फीचर है, जो डिस्प्ले पर सर्च करना आसाना बनाता है। गूगल ने कन्फर्म कर दिया है कि इस फीचर को Google Pixel 8 Series में लाया जाएगा। आइये, डिटेल के लिए नीचे पढ़ते हैं।

Made by Google ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट करके बातया है कि Samsung Galaxy S24 Series के बाद Google Pixel 8 Series में Circle to Search फीचर मिलेगा। महीने के अंत में 31 जनवरी को Pixel 8 Series के लिए इस फीचर को लॉन्च किया जाएगा।

गूगल ने ट्वीट में लिखा है कि सर्किल टू सर्च ऐप्स बदले बिना कुछ भी सर्च करने का एक नया तरीका है। बस किसी फोटो, टेक्स्ट या वीडियो के चारों ओर एक सर्कल बनाएं और Google AI उसे ढूंढ लेता है।

Google का कहना है कि यह सुविधा अन्य “चुनिंदा प्रीमियम एंड्रॉइड स्मार्टफोन” पर भी आएगी। हालांकि, अभी यहीं पता चला है कि किन-किन स्मार्टफोन में यह AI फीचर देखने को मिलेगा।

Answer any❓with a ⭕️

Launching January 31st on #Pixel8 and Pixel 8 Pro, Circle to Search is a new way to search anything without switching apps. Just draw a circle around an image, text, or video, and Google AI finds it, so you can round up answers fast: https://t.co/01F0rHAc1T pic.twitter.com/a1HRnLRhDp

— Made by Google (@madebygoogle) January 17, 2024