Google के वार्षिक डेवलपर कॉन्फ्रेंस I/O 2023 का ऐलान हो चुका है। यह इवेंट 10 मई को आयोजित होने वाला है। इस इवेंट में सर्च जाइंट Google Pixel 7A और Pixel Fold के साथ-साथ Android 14 को भी अनाउंस करने वाली है। इसके अलावा, लेटेस्ट लीक में एक नए डिवाइस की जानकारी सामने आई है। टिप्सटर ने Google Pixel 8 Pro के रेंडर्स लीक किए हैं। माना जा रहा है कि कंपनी गूगल इवेंट में इस फोन को भी पेश करने वाली है। हालांकि, इसकी लॉन्चिंग इस साल की तीसरी या फिर चौथी तिमाही में आयोजित की जाएगी।

Steve Hemmerstoffer OnLeaks ने SmartPrix की पार्टनर्शिप में अपकमिंग Google Pixel 8 Pro स्मार्टफोन के रेंडर्स लीक किए हैं। टिप्सटर का कहना है कि यह फोन Google I/O 2023 इवेंट में पेश किया जाएगा।

Everybody’s talking bout the #Pixel7a I unveiled in November and #Google hasn’t made official yet. And guess what?…😏

Here comes your very 1st and early look at the #Pixel8Pro! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)

