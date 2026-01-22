comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Google Pixel 10a Image Leak Online Reveal Design Check Expected Price Features

Google Pixel 10a की इमेज ऑनलाइन लीक, देखने की मिली पहली झलक

Google Pixel 10a की इमेज ऑनलाइन लीक हो गई है। इसमें स्मार्टफोन की पहली झलक देखी जा सकती है। इससे पहले हैंडसेट के फीचर्स रिवील हुए थे।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 22, 2026, 12:05 PM (IST)

Google Pixel 10
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Google पिछले काफी समय से Google Pixel 9a के अपग्रेडेड वर्जन Google Pixel 10a को ग्लोबल बाजार में लाने की योजना बना रहा है। इस अपकमिंग फोन से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स और लीक्स आ चुकी हैं। इनसे डिवाइस में मिलने वाले फीचर्स का पता चला है। फोन की लॉन्चिंग से जुड़ी जानकारी मिली है। अब अपकमिंग डिवाइस की फोटो रिवील हुई है, जिसमें इसकी पहली झलक देखी जा सकती है। news और पढें: Google Pixel 10a की कीमत और स्टोरेज मॉडल आया सामने, फीचर्स हुए रिवील

देखने को मिली पहली झलक

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, YTECHB की ओर से Google Pixel 10a की इमेज रिवील की गई है। इस तस्वीर में फोन को ब्लैक कलर में देखा जा सकता है। इस फोन के बैक-पैनल में Horizontal पिल शेप्ड वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप मिला है। इसमें LED लाइट लगी है। इसके सेंटर में गूगल का लोगो भी लगा है। news और पढें: Google Photos जल्द ला रहा है कमाल का फीचर, स्मार्टफोन यूजर्स की ये बड़ी परेशानी होगी हल

Credit : YTECHB

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि गूगल पिक्सल 10ए का फ्रेम मेटल का है, जो फ्लैट है। इस फोन के राइट साइड में पावर और वॉल्यूम बटन दिए गए हैं। फ्रंट में पंच-होल कटआउट वाला कैमरा है, जिससे सेल्फी क्लिक की जा सकती है। news और पढें: OpenAI ने ChatGPT Translate किया लॉन्च, क्या Google Translate की बादशाहत होगी खत्म?

कितनी होगी कीमत

गूगल पिक्सल 10ए की कीमत से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हालियां लीक्स में कहा जा रहा है कि फोन को 128GB व 256GB स्टोरेज में पेश किया जा सकता है। इस फोन के 128 जीबी स्टोरेज मॉडल की कीमत 549 यूरो यानी करीब 58,000 रुपये होगी। इसका 256GB स्टोरेज वेरिएंट 649 यूरो (करीब 69,000 रुपये) में मिलेगा।

संभावित स्पेसिफिकेशन

गूगल का गूगल पिक्सल 10ए लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इस स्मार्टफोन में 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा। इसकी पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा।

बेहतर वर्किंग के लिए पिक्सल 10ए में कंपनी निर्मित Tensor G4 चिप और 256GB तक स्टोरेज दी जा सकती है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए अपकमिंग फोन में 48MP का मेन शूटर और 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा। सेल्फी के लिए 13MP का कैमरा दिया जा सकता है।

Trending Now

बैटरी और कनेक्टिविटी

गूगल के अपकमिंग फोन में 5100mAh क्षमता वाली बैटरी मिल सकती है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए फोन में सिम कार्ड स्लॉट, ई-सिम, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट दिया जाएगा। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा।