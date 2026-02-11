Facebook ने लॉन्च किया कमाल का AI फीचर, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

Facebook ने अपने प्लेटफॉर्म पर नए AI फीचर्स लॉन्च किए हैं, जो यूजर्स के अनुभव को पहले से ज्यादा मजेदार और क्रिएटिव बनाने के लिए लाए गए हैं। कंपनी ने मंगलवार को तीन बड़े अपडेट का ऐलान किया। अब यूजर्स अपनी प्रोफाइल फोटो को एनिमेटेड बना सकते हैं, स्टोरी और मेमोरी में फोटो को नए अंदाज में रिस्टाइल कर सकते हैं और टेक्स्ट पोस्ट में एनिमेटेड बैकग्राउंड जोड़ सकते हैं, ये सभी फीचर्स Meta AI से पावर्ड हैं। कंपनी का मानना है कि इन अपडेट्स से लोग अपनी प्रोफाइल और पोस्ट को ज्यादा बेहतर बना पाएंगे।

सबसे खास फीचर

सबसे खास फीचर है एनिमेटेड प्रोफाइल फोटो। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपनी साधारण फोटो में मूवमेंट इफेक्ट जोड़ सकते हैं जैसे, फोटो में दिख रहा व्यक्ति हाथ हिलाता हुआ नजर आ सकता है, दिल का निशान बना सकता है या वर्चुअल पार्टी हैट पहने हुए दिखाई दे सकता है, बेहतर रिजल्ट के लिए कंपनी ने सलाह दी है कि साफ और सामने से ली गई सिंगल पर्सन फोटो का इस्तेमाल करें। यूजर्स अपनी कैमरा रोल से फोटो चुन सकते हैं या पहले से अपलोड की गई फोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Meta ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में और ज्यादा एनिमेशन ऑप्शन जोड़े जाएंगे, जिससे यूजर्स को और क्रिएटिव ऑप्शन मिलेंगे।

Facebook ने Stories और Memories के लिए भी नया AI टूल जोड़ा

Facebook ने Stories और Memories के लिए भी Restyle नाम का नया AI टूल जोड़ा है। इस फीचर से यूजर्स अपनी फोटो का लुक पूरी तरह बदल सकते हैं। जब कोई यूजर स्टोरी में फोटो अपलोड करता है या कोई पुरानी मेमोरी शेयर करता है, तो वह Restyle ऑप्शन पर टैप करके टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख सकता है या पहले से दिए गए स्टाइल जैसे एनीमे, इलस्ट्रेटेड चुन सकता है। इसके अलावा यूजर स्टाइल, मूड, लाइटिंग और कलर को भी एडजस्ट कर सकता है, बैकग्राउंड बदलकर बीच या सिटीस्केप जैसे ऑप्शन भी चुने जा सकते हैं। इस तरह यूजर्स को अपनी पोस्ट को पर्सनलाइज करने के ज्यादा मौके मिलेंगे और उनकी स्टोरी पहले से ज्यादा अलग और शानदार दिखेगी।

Facebook ने नया एनिमेटेड बैकग्राउंड फीचर पेश किया

टेक्स्ट पोस्ट के लिए भी Facebook ने नया एनिमेटेड बैकग्राउंड फीचर पेश किया है। अब सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि उनके पीछे चलने वाला एनिमेशन भी होगा, जिससे साधारण टेक्स्ट पोस्ट ज्यादा दिलचस्प बन जाएगी। इसके साथ ही कंपनी ने Facebook के फीड डिजाइन में भी बदलाव किया है। नए लेआउट में Reels, Friends, Marketplace और Profile जैसे ऑप्शन को सामने और आसानी से एक्सेस करने लायक बनाया गया है। Meta पहले भी कह चुका है कि वह Facebook को सरल और यूजर फ्रेंडली बनाना चाहता है, खासकर Reels को ज्यादा प्रमोट करने के लिए।