मात्र 5,499 रुपये में लॉन्च हुआ नया Ai+ Pulse 2 स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ मिल रहा ये सब

Ai+ Pulse 2 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट एंट्री-लेवल फोन है, जिसमें आपको 50MP कैमरा व 6000mAh बैटरी जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं।

Published By: Manisha | Published: Mar 02, 2026, 01:23 PM (IST)

Ai+ Pulse 2 स्मार्टफोन फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट एंट्री-लेवल स्मार्टफोन है, जो कि पिछले साल लॉन्च हुए Ai+ Pulse का अपग्रेड वर्जन है। फीचर्स की बात करें, तो यह फोन Android 16 के साथ आता है। इस फोन में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Unisoc T7250 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: OPPO K14 5G फोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 7000mAh बैटरी के साथ होगी एंट्री

Ai+ Pulse 2 price and availability

कंपनी ने Ai+ Pulse 2 फोन को महज 5,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल का है। वहीं, फोन के दूसरे 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है। फोन की सेल भारत में 11 मार्च दोपहर 12 बजे से शुरू होने जा रही है, जिसे आप Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। news और पढें: 200MP कैमरा वाले Realme 16 Pro+ 5G पर मिल रहा 6250 रुपये का फाडू डिस्काउंट, यहां से खरीदने पर होगा फायदा

Ai+ Pulse 2 specifications and features

फीचर्स की बात करें, तो Ai+ Pulse 2 फोन में 6.75 इंच HD+ डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। साथ ही डिस्प्ले में आपको 450 Nits ब्राइटनेस मिलने वाला है। इसके अलावा, फोन Unisoc T7250 प्रोसेसर से लैस है। इस फोन में कंपनी ने 5 कलर ऑप्शन पेश किए हैं, जिसमें ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल और ब्लैक कलर ऑप्शन शामिल है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी AI कैमरा मिलता है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट मिलता है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP64 रेटिंग मिलती है। यह फोन Android 16 बेस्ड NxtQuantum OS पर काम करता है।