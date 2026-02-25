Published By: Manisha | Published: Feb 25, 2026, 12:49 PM (IST)
Ai+ Pulse 2 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह कंपनी का नया फोन होने वाला है, जो कि AI+ Pulse का अपग्रेड वर्जन होगा। माना जा रहा है कि कंपनी इस फोन को बजट रेंज में पेश करेगी। फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होने वाली है। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए फोन के कई फीचर्स कंफर्म हो गए हैं। यह फोन Unisoc T7250 चिप के साथ आने वाला है। फोन की बैटरी 6000mAh की होने वाली है। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: MWC 2026 से पहले Honor पेश करेगा अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, AI से होगा लैस
Flipkart पर Ai+ Pulse 2 स्मार्टफोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए फोन की लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह फोन 2 मार्च को मार्केट में दस्तक देगा। जैसे कि हमने बताया फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। और पढें: Anthropic ने अपने AI कोडिंग टूल Claude Code में एक नया फीचर किया लॉन्च, अब मिलेगा ये बड़ा फायदा
Ai+ के फीचर्स की बात करें, फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा, फोन 6000mAh जंबो बैटरी के साथ आने वाला है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP64 रेटिंग मिल सकती है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में Unisoc T7250 चिप मिलेगी।
इसके अलावा, फोन के कई फीचर्स ऑनलाइन भी लीक हो चुके हैं। लीक की बात करें, तो इस फोन में 6.74 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलने वाला है। कंपनी इस फोन में पिंक, पर्पल, ग्रीन व ब्लैक कलर ऑप्शन मिलेगा। लीक में फोन की कीमत भी सामने आ चुकी है। लीक के मुताबिक, यह फोन 6,999 रुपये की कीमत में दस्तक दे सकता है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट का हो सकता है। साथ ही फोन Android 16 बेस्ड NxtQuantum OS के साथ आ सकता है। सेल्फी के लिए फोन में 8MP का कैमरा भी मिल सकता है।
