दिग्गज टेक जाइंट सोनी (Sony) ने लंबे समय से चर्चा में बने प्लेस्टेशन शोकेस इवेंट की आखिरकार घोषणा कर दी है। यह इवेंट अगले सप्ताह आयोजित होने वाला है। इस कार्यक्रम के दौरान PS5 और PS VR2 के गेम्स को रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा, सोनी के मेगा इवेंट में अपकमिंग प्लेस्टेशन गेमिंग कंसोल से जुड़ी अनाउंसमेंट भी की जा सकती है।

कंपनी के मुताबिक, Sony PlayStation Showcase इवेंट 24 मई को आयोजित होने वाला है। इस कार्यक्रम को भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से सोनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा।

See you soon!

PlayStation Showcase broadcasts live next Wednesday, May 24 at 1pm Pacific Time: https://t.co/GZVl6Du3Mu pic.twitter.com/mdvIlLq3Ph

— PlayStation (@PlayStation) May 17, 2023