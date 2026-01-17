Resident Evil Requiem में Leon और Grace के दो अलग गेमप्ले का हुआ खुलासा, इस तारीख को होगा लॉन्च

Capcom ने हाल ही में Resident Evil Requiem का नया गेमप्ले फुटेज शेयर किया, जिसमें खेल के दो मुख्य कैरेक्टर्स, Leon S. Kennedy और Grace Ashcroft, के गेमप्ले को दिखाया गया। इस नए फुटेज से गेम के लॉन्च से पहले खिलाड़ियों को यह समझने में मदद मिली कि गेम खेलने का अनुभव कैसा रहेगा। गेम 27 फरवरी को PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S और Nintendo Switch 2 पर रिलीज होगा। गेम के पहले खुलासे में Grace को मुख्य कैरेक्टर्स के रूप में पेश किया गया था, जिनका गेमप्ले धीमा और छुप-छुप कर खेलने वाला लग था लेकिन अब Leon को भी खेला जा सकेगा, जिसका गेमप्ले एक्शन और लड़ाई-भरा होगा।

Leon का गेमप्ले कैसा होगा?

Leon का गेमप्ले बहुत मजेदार होने वाला है, खासकर Resident Evil के फैंस के लिए। फुटेज में दिखा कि Leon गोलियां चलाने और पास-पास लड़ाई करने में माहिर है। खिलाड़ी दुश्मनों की टांग पर मार कर उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं और फिर अटैक से मार सकते हैं। जो लोग Resident Evil 4 खेले हैं, उन्हें Leon की हर मूव और टाइमिंग समझ में आएगी। Leon हथियारों से हमला रोक सकता है और दुश्मनों को मार सकता है। साथ ही वह गिरे हुए हथियार, जैसे चेनसॉ, उठा कर थोड़े समय के लिए इस्तेमाल कर सकता है।

Grace का गेमप्ले Leon से क्यों अलग है?

Grace का गेमप्ले Leon से बहुत अलग है। Grace के पास कम गोलियां और हथियार होते हैं, इसलिए दुश्मनों से छुपकर या बचकर चलना ज्यादा सुरक्षित है लेकिन उनके पास ‘Requiem’ नाम की ताकतवर रिवॉल्वर है, जो एक ही गोली में कई दुश्मनों को मार सकती है। गेम में क्राफ्टिंग सिस्टम भी है, जिससे संक्रमित खून का इस्तेमाल करके खास इंजेक्टर बनाए जा सकते हैं। इससे गेम खेलना और मजेदार और चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

गेम में कौन-कौन से ऑप्शन और एडिशन्स हैं?

खिलाड़ी Leon और Grace दोनों के लिए फर्स्ट-पर्सन और थर्ड-पर्सन व्यू के बीच स्विच कर सकते हैं। गेम में तीन अलग-अलग डिफिकल्टी मोड्स भी होंगे, जिनमें Classic मोड शामिल है, जो पुराने Resident Evil गेम्स की तरह Ink Ribbons का इस्तेमाल करके सेविंग की सुविधा देता है। कैपकॉम ने Deluxe Edition की भी जानकारी दी है, जिसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम्स, हथियार स्किन्स और विजुअल फिल्टर्स शामिल होंगे। इसके अलावा Resident Evil Requiem GeForce Now के क्लाउड स्ट्रीमिंग के जरिए भी लॉन्च पर खेला जा सकेगा।