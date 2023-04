New State Mobile (न्यू स्टेट मोबाइल) के लिए अप्रैल अपडेट कुछ ही दिन दूर है और क्राफ्टन ने एक प्रीव्यू वीडियो जारी किया है। अपडेट को 20 अप्रैल को जारी किया जाना है। इस और गेम सर्वर के लॉन्च के दिन कुछ समय के लिए रखरखाव के चलते बंद होने की भी उम्मीद है। Also Read - New State Mobile में आया Chicken Survivor मिनी गेम, रोज जीत सकेंगे धांसू रिवॉर्ड्स

नए पैच का मुख्य आकर्षण 'Ace League' प्रतियोगिता है, जो विशेष रूप से उन प्लेयर्स के लिए डिजाइन की गई है, जो अपने स्किल में सुधार करना चाहते हैं। प्रतियोगिता को हर सीजन के खत्म होने से 12 दिन पहले जोड़ा जाएगा और इसमें प्रारंभिक और अंतिम दोनों राउंड शामिल हैं। आइये, New State Mobile Update के बारे में डिटेल में जानते हैं।

New State Mobile April month Update

Ace League

New State Mobile अप्रैल अपडेट में आने वाले ऐस लीग की बात करें तो इसमें शामिल होने के लिए मैप सेक्शन में जाकर Battle Royale टैब पर जाना होगा। लीग TPP स्क्वाड मोड में होती है और 1 हफ्ते के प्रारंभिक दौर (ट्राई-आउट्स) के दौरान हर दिन मैप बदल दिया जाता है। प्रारंभिक मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि वे prestige coins और फाइनल मैच टिकट पा सकते हैं। यह फाइनल में भाग लेने के लिए अनिवार्य हैं।

New C2 Customization – AKM

इस अपडेट के साथ गेम में magazine coupler और AKM C2 कस्टमाइजेशन जोड़ा जाएगा। C2 कस्टमाइजेशन के कारण मैगजीन की क्षमता 30 से 50 गोलियों तक फैल जाती है, लेकिन इसकी लोडिंग गति कम हो जाती है।

Avanpost (Erangel) Renewal

अवनपोस्ट पहले एक निर्माण स्थल था, लेकिन काम पूरा हो गया है और एक नई इमारत में बदल गया है। Avanpost में सुधार के साथ-साथ Erangel के वाहनों को भी अपडेट किया गया है। एरंगेल में नोवा इलेक्ट्रॉन की जगह लेगा। Erangel में लाइटनिंग भी दिखाई देगी।

मैप अपडेट

सीज मोड (दिसंबर 2022 अपडेट में जोड़ा गया) को थोड़े से बदलाव के साथ फिर से ओपन किया जाएगा। स्क्वाड मोड को सोलो मोड से बदल दिया गया है।

वेव बैलेंस बदल दिया गया है। अवरोधक के पास के क्षेत्र में अब एक हैंड ग्रेनेड स्पॉन स्थान है और उन्होंने मोलोटोव्स को हटा दिया।

मैच प्रारंभ होने का समय घटाकर 40 सेकंड कर दिया गया है।

कैरेक्टर प्रतिक्रिया बिंदु को अवरोधक के सामने स्थानांतरित कर दिया गया है।

टीम डेथमैच मोड (टीडीएम) में, मारने का लक्ष्य 30 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया है।

तीन नए प्लेयर टाइटल ‘द मोस्ट किल्स’, ‘मोस्ट चिकन्स डिनर’ और ‘चैंपियन’ जोड़े गए हैं।

मेंटेनेंस ब्रेक

गेम के सर्वर में अपडेट को पुश करने के लिए 20 अप्रैल 2023 को मेंटेनेंस ब्रेक के कारण सर्वर डाउन हो जाएगा। सर्वर मेंटेनेंस 0:00 UTC से 6:00 UTC तक होता है, यानी सुबह 5:30 बजे से 12:30 बजे तक होगा।