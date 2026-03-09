GTA 6 की पूरी स्टोरी खत्म करने में कितना समय लगेगा? नई रिपोर्ट ने कर दिया बड़ा खुलासा

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 09, 2026, 12:01 PM (IST)
GTA 6 बनाने वाली कंपनी Rockstar Games ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि यह गेम 19 नवंबर 2026 को लॉन्च होगी, जैसे-जैसे लॉन्च डेट करीब आ रही है, वैसे-वैसे गेम से जुड़ी नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब हाल ही में GTA 6 की स्टोरी मोड की लंबाई को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। गेमिंग कम्युनिटी में कई लीक्स और अटकलें सामने आई हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि GTA 6 का मेन स्टोरी मोड काफी लंबा और मजेदार होने वाला है, हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और पढें: क्या आ गया है GTA 6 का Trailer 3 और लीक हो गया गेमप्ले?
अगर हाल की चर्चाओं और लीक रिपोर्ट्स पर भरोसा करें, तो GTA 6 की मेन स्टोरी लगभग 45 से 50 घंटे लंबी हो सकती है यानी अगर कोई खिलाड़ी केवल मुख्य मिशन पर ध्यान देता है, तो उसे गेम पूरा करने में करीब दो दिन से ज्यादा का गेमप्ले मिल सकता है। यह समय आज के बड़े ओपन-वर्ल्ड गेम्स के हिसाब से काफी अच्छा माना जा रहा है, खास बात यह है कि Rockstar की गेम्स सिर्फ कहानी तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उनका पूरा ओपन-वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी काफी बड़ा होता है। इसलिए माना जा रहा है कि GTA 6 में भी खिलाड़ियों को लंबा गेमप्ले अनुभव मिलेगा। और पढें: GTA 6 की रिलीज फिर से टली, अब इस तारीख को होगा लॉन्च
मेन स्टोरी के अलावा अगर खिलाड़ी साइड मिशन, एक्टिविटीज और एक्सप्लोरेशन भी करते हैं, तो गेम का कुल समय काफी बढ़ सकता है। Reddit जैसी गेमिंग कम्युनिटीज में चल रही चर्चाओं के मुताबिक, अगर कोई खिलाड़ी साइड क्वेस्ट भी पूरा करता है तो GTA 6 का गेमप्ले 75 से 80 घंटे तक पहुंच सकता है। वहीं जो खिलाड़ी गेम को पूरी तरह 100% पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए यह गेम 100 घंटे से भी ज्यादा लंबी हो सकती है, हालांकि यह सभी आंकड़े अभी सिर्फ अनुमान और लीक पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह सही मानना जल्दबाजी होगी। और पढें: GTA 6 में आ सकता है San Andreas का ये फेमस फीचर, फैंस को मिलेगा नॉस्टेल्जिक तोहफा
GTA 6 की कहानी में दो मुख्य कैरेक्टर Jason और Lucia होने वाले हैं, जो गेम की स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। इनके अलावा गेम में कई और दिलचस्प कैरेक्टर भी दिखाई देंगे, जैसे Boobie Ike, Cal Hampton और Raul Batista, रिपोर्ट्स के अनुसार यह गेम दो अलग-अलग एडिशन में लॉन्च हो सकती है, Standard Edition और Deluxe Edition, भारत में इसकी संभावित कीमत Standard Edition के लिए करीब 7499 रुपये और Deluxe Edition के लिए लगभग 8999 रुपये बताई जा रही है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information