GTA 6 Beta के नाम पर चल रहा है बड़ा स्कैम, गेमर्स का डेटा और पैसे चुराने की कोशिश, ऐसे रहें सावधान

दुनियाभर के करोड़ों गेमर्स GTA 6 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब साइबर अपराधी इसी उत्साह का फायदा उठा रहे हैं। सुरक्षा एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेट पर GTA 6 Beta Access के नाम पर बड़ी संख्या में फर्जी ईमेल और वेबसाइट्स सामने आ रही हैं। इन पर दावा किया जाता है कि यूजर्स लॉन्च से पहले GTA 6 खेल सकते हैं, लेकिन असल में ये लोगों की निजी जानकारी चुराने और उनके डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल करने के लिए बनाई गई हैं। कई नकली वेबसाइट्स इतनी असली जैसी दिखती हैं कि लोग आसानी से धोखा खा सकते हैं। साइबर सुरक्षा कंपनी NordVPN ने भी गेमर्स को ऐसे स्कैम से सावधान रहने की चेतावनी दी है।

स्कैमर्स GTA 6 Beta का लालच देकर लोगों को कैसे फंसा रहे हैं?

यह स्कैम आमतौर पर एक ईमेल या वेबसाइट से शुरू होता है, जिसमें दावा किया जाता है कि यूजर को GTA 6 Beta Testing Program के लिए चुना गया है। इसमें कहा जाता है कि खिलाड़ी गेम को पहले खेल सकते हैं, उसमें मौजूद बग्स की रिपोर्ट कर सकते हैं और गेम को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स ‘Help Us Build Vice City’ जैसे मैसेज दिखाकर लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करती हैं। वहीं कुछ स्कैमर्स Xbox और PlayStation 5 यूजर्स को एक्सक्लूसिव Beta Key देने का लालच देते हैं। कई मामलों में यूजर्स को ‘GTA Mobile 6’ जैसे नाम वाली फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, जो वास्तव में मालवेयर हो सकती है।

फर्जी GTA 6 वेबसाइट्स से क्या-क्या खतरे हो सकते हैं?

जब यूजर इन फर्जी वेबसाइट्स पर जाते हैं, तो उनसे Name, Address, Date of Birth, Email ID और Rockstar Games अकाउंट की लॉगिन जानकारी मांगी जाती है। इसके बाद उन्हें कुछ फाइल्स डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। सुरक्षा एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन फाइल्स में खतरनाक मालवेयर छिपा हो सकता है, जो हैकर्स को आपके कंप्यूटर या फोन का कंट्रोल दे सकता है। इससे आपके सेव किए गए पासवर्ड, गेमिंग अकाउंट, बैंकिंग जानकारी और बाकी निजी डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है। एक्सपर्ट्स ने यह भी पाया है कि कई स्कैम खासतौर पर PC और Android यूजर्स को निशाना बना रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि Rockstar Games ने अभी तक GTA 6 के PC या Android वर्जन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। NordVPN के ग्लोबल अफेयर्स वाइस प्रेसिडेंट Gerald Kasulis के अनुसार, स्कैमर्स अब AI का इस्तेमाल करके ऐसे ईमेल और वेबसाइट्स बना रहे हैं जो बिल्कुल असली और भरोसेमंद लगते हैं, जिससे लोगों के लिए धोखाधड़ी पहचानना और मुश्किल हो जाता है।

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GTA 6 Beta Scam से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि GTA 6 Beta Access के नाम पर आने वाले किसी भी ऑफर पर तुरंत भरोसा न करें। किसी अनजान ईमेल या मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने से बचें और ऐसी कोई ऐप या फाइल डाउनलोड न करें जो GTA 6 Beta देने का दावा करे। अपनी Rockstar Games अकाउंट की जानकारी हमेशा सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही दर्ज करें। GTA 6 से जुड़ी जानकारी के लिए केवल Rockstar Games, PlayStation Store और Xbox Marketplace जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करें। अगर आपने गलती से किसी संदिग्ध वेबसाइट पर अपना पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी या बाकी निजी जानकारी शेयर कर दी है, तो तुरंत अपना पासवर्ड बदलें और जरूरत पड़ने पर बैंक से संपर्क करें। Rockstar Games ने पुष्टि की है कि GTA 6 के Pre-Order 25 जून से शुरू होंगे, लेकिन अभी तक किसी भी सार्वजनिक Beta Program की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में GTA 6 Beta Access का दावा करने वाले किसी भी ऑफर से सावधान रहें और सिर्फ आधिकारिक अपडेट्स पर ही भरोसा करें।