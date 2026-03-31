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Free Fire Max Redeem Codes: 31 मार्च के गेमिंग कोड जारी, फ्री में पाएं धमाकेदार आइटम आज

Free Fire Max Redeem Codes 31 March 2026: फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड आ गए हैं। इन कोड से इमोट, बंडल और स्किन जैसे शानदार आइटम को प्राप्त किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 31, 2026, 08:44 AM (IST)

Free Fire Max

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Free Fire Max Redeem Codes 31 March 2026: फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड आ चुके हैं। इन स्पेशल कोड से गेमर्स मुफ्त में वेपन स्किन, ग्लू वॉल, इमोट, पेट, कैरेक्टर और बंडल जैसे धमाकेदार आइटम अपने नाम कर सकते हैं। इन कोड से प्रीमियम आइटम पाने का चांस मिलता है। साथ ही, डायमंड की बचत होती है। अगर आप फ्री फायर मैक्स प्लेयर हैं और आज के कोड का इंतजार कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। हम आपको यहां 31 मार्च के रिडीम कोड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको फ्री में जबरदस्त आइटम दिलाएंगे। आइए देखते हैं नए कोड… news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 30 March 2026: बिना डायमंड खर्च किए पाएं मुफ्त में प्रीमियम आइटम, ऐसे करना है क्लेम

Free Fire Max Redeem Codes Today

फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट कोड की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है। इनसे एक्सक्लूसिव आइटम को फ्री में अनलॉक किया जा सकता है : news और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 29 March 2026: आ गए लेटेस्ट रिडीम कोड्स, Free पाएं रिवॉर्ड्स

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​H8YC4TN6VKQ9 news और पढें: Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा Armor of Riches बंडल और The Swan इमोट, जानें कैसे पाएं

लेटेस्ट गेमिंग कोड रिडीम करने से पहले जान लें कि गरेना के कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इनकी टाइम लिमिट फिक्स होती है, जिसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। इनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है।

कैसे करें आज के गेमिंग कोड रिडीम ?

गेम कोड्स को रिडीम करना बहुत आसान है। नीचे कुछ आसान स्टेप बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके आप रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकते हैं।

1. फ्री फायर मैक्स की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
2. इस साइट में अपनी फेसबुक आईडी या फिर गूगल आईडी से लॉग-इन कीजिए।
3. अब आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स ओपन होगा।
4. उस बॉक्स में आज का कोड दर्ज कर दीजिए।
5. कोड दोबारा चेक करें।
6. फिर उसे सबमिट कर दें।
7. इस तरह आपका गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।

नोट : फ्री फायर मैक्स के गेमिंग कोड ऑनलाइन रिलीज होते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।

FAQs

1. Free Fire Max के गेमिंग कोड की संख्या कितनी होती है ?
Ans. गरेना के अनुसार, फ्री फायर मैक्स के कोड की संख्या 16 अंक तक होती है।

2. क्या गरेना गेमर्स के लिए रोज कोड रिलीज करता है ?
Ans. हां, गेम मेकर गरेना अपने खिलाड़ियों के लिए रोज गेमिंग कोड रिलीज करता है।

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3. Free Fire Max को कब लॉन्च किया गया ?
Ans. गरेना ने फ्री फायर पर बैन लगने के बाद साल 2021 में फ्री फायर मैक्स को भारतीय गेमर्स के लिए लॉन्च किया था।