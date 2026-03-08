Free Fire Max में M1887 Ring इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को M1887 Solaris Burst जैसी प्रीमियम गन स्किन फ्री मिल रही है। अगर आप फ्री फायर मैक्स प्लेयर हैं और आपको प्रीमियम गन स्किन पाने का शौक है, तो यह इवेंट आपके लिए ही है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर आप कई प्रीमियम गन स्किन को बिल्कुल फ्री पा सकेगे। आइए जानते हैं इस इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Free Diamonds in Free Fire MAX Redeem Codes 8 March 2026: फ्री डायमंड्स पाने का मौका, इन कोड्स को तुरंत करें रिडीम

Free Fire Max में आए दिन नए-नए इवेंट लाइव होते रहते हैं। इसी तरह गेम में M1887 Ring इवेंट की एंट्री हो गई है। इस इवेंट में हिस्सा लेकर आप M1887 Solaris Burst जैसी कई प्रीमियन गन स्किन अपने नाम कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको बता दें, यह गेम का एक लक रॉयल इवेंट है। इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आपको अपनी इन-गेम करेंसी Diamonds का इस्तेमाल करना होता है। डायमंड्स के जरिए गेम में स्पिन किया जाता है। हर स्किन के साथ आपको एक रिवॉर्ड फ्री मिलता है। यहां देखें रिवॉर्ड्स की लिस्ट।

M1887 Ring Event Reward list

1. M1887 Solaris Burst

2. M1887 Sandstorm Shimmer

3. M1887 Golden Glare

4. M1887 Eagle Gaze

5. M1887 Glistening Night

6. M1887 Bunny Order

7. Universal Ring Token

Spin की कीमत

Free Fire Max में ऊपर दिए गए रिवॉर्ड्स को पाने के लिए आपको स्पिन करना होगा। हर स्पिन की कीमत होती है। 1 स्पिन की कीमत 20 डायमंड्स है, वहीं 5 स्पिन की कीमत 100 डायमंड्स है जो कि आपको 90 डायमंड्स में ही प्राप्त होंगे।

M1887 Ring Event कैसे करें एक्सेस?

इवेंट को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले फोन में Free Fire Max गेम को ओपन करना होगा।

इसके बाद आपको Luck Royale वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा।

यह आपको टॉप पर M1887 Ring इवेंट का आइकन दिखेगा।

इस आइकन पर क्लिक करके आप इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स को पा सकेंगे।